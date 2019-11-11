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世界12強棒球賽
世界12強棒球賽2日至17日舉行，B組預賽中華隊接連擊敗波多黎各及委內瑞拉，但不敵日本隊，中華隊以分組第2晉級複賽，只要複賽最終名次高於韓國、澳洲，中華隊就能進軍2020年東京奧運。
世界12強棒球賽
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世界12強棒球賽2/27

12強中華隊對韓國關鍵戰役 張奕扛先發

最新更新：2019/11/11 17:16
2019世界12強棒球錦標賽複賽，11日中華隊首戰以0比2不敵墨西哥，12日對戰韓國隊一役將相當重要，中華隊預計推出張奕先發。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月11日
2019世界12強棒球錦標賽複賽，11日中華隊首戰以0比2不敵墨西哥，12日對戰韓國隊一役將相當重要，中華隊預計推出張奕先發。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月11日

（中央社記者楊啟芳千葉11日電）世界12強棒球賽複賽，今天中華隊以0比2不敵墨西哥，因此明天對戰韓國隊將相當重要，中華隊推出張奕先發，他是中華隊能闖進複賽的大功臣，另外抗韓英雄吳昇峰還未亮相。

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中華隊今天複賽首戰輸給墨西哥後，由於是超級循環賽制，目前已經累積0勝2敗，因此明天出戰韓國隊的比賽相當重要，推出在預賽對委內瑞拉繳出好投的旅日投手張奕先發，韓國隊則可能是左投金廣鉉先發。

張奕6日對委內瑞拉時，用102球主投7局，僅被敲出4支安打，出現2次保送，送出6次三振，完全沒讓對手攻下分數，幫助中華隊奪下第2勝，是能闖進複賽的功臣之一。

由於張奕去年才棄打從投，上一場投7局是人生最長局數，且投到全身抽筋也咬牙撐過，投完之後他坦言感到疲累，不過經過調整之後，仍將在關鍵對韓國一役先發。

目前中華隊還有3名投手沒有上場過，分別為側投黃子鵬、吳昇峰，還有林鋅杰，去年雅加達亞運吳昇峰曾在對韓國明星隊時，先發繳出好投，被封為「抗韓英雄」，明天也有機會上場。（編輯：張雅淨）1081111

2019世界12強棒球錦標賽中華隊11日在複賽首戰對上墨西哥，全場只出現3支零星安打沒有得分，終場以0比2吞敗，賽後選手在場中向球迷鞠躬致意。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月11日
2019世界12強棒球錦標賽中華隊11日在複賽首戰對上墨西哥，全場只出現3支零星安打沒有得分，終場以0比2吞敗，賽後選手在場中向球迷鞠躬致意。中央社記者張新偉千葉攝　108年11月11日
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