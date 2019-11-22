中華隊東奧戰袍結合復古窗花 漆扣藏金包銀祝福

（中央社記者黃巧雯台北22日電）台灣首名登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎，這次跨界操刀2020東京奧運中華代表團進場服，今天公布設計圖，結合台灣復古窗花，漆扣更以金、銀為主色，祝福中華隊金包銀。

中華奧會2018年雅加達亞運找來旅法名設計師方國強打造全新亞運代表團團服，頗受好評，為了即將在明年7月登場東京奧運，中華奧會這次再度找來設計師設計進場服，最終評選由周裕穎團隊作品在5名設計師中出線。

周裕穎過去作品除了在時裝伸展台呈現外，也擁有至少10年以上設計制服經驗，這次為中華隊打造團服，主打永續時尚、職人美學等特色。

周裕穎這次選擇台灣集體文化記憶的窗花為圖案，並運用中華奧會代表「梅花」符號製造窗花圖紋，再結合機能環保布料。

由於東奧正值夏天，白天高溫恐高達攝氏35度，周裕穎表示，除了服裝能抗紫外線外，鞋子、帽子也兼具透氣機能。

周裕穎還訂製別具意義的漆器扣，其中正面以金、銀色為主色，勾勒出台灣玉山的圖案和中華奧會標誌，祝福中華隊選手能在比賽穿金戴銀。

對於漆器扣側面的6色彩虹設計，周裕穎解釋，主要宣揚台灣包容多元平權的理念。

由於中華隊團服代表台灣形象，這次參與設計的周裕穎常常坐在電腦前苦思尋找靈感，一坐就好幾個小時，周裕穎坦言，這是非常大挑戰，直呼比自己設計時裝系列服裝更艱巨。

中華奧會顧問孫立群表示，這次中華隊進場服評審委員共有13名，除了紡織業、時尚業、政府單位外，還包含運動員，希望運動員的聲音能獲得最大重視。（編輯：張芷瑄）1081122

2020東京奧運「中華代表團進場服設計團隊」發布會22日舉行，本次團服設計由設計師周裕穎（圖）的團隊操刀，為中華代表團打造開閉幕式進場戰袍。中央社記者王騰毅攝 108年11月22日