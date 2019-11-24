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中國間諜滲透台灣干擾選舉
澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局和盤托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。
中國間諜滲透台灣干擾選舉
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中國間諜滲透台灣干擾選舉6/12

中國間諜案 國安局：持續向國際友方查證

最新更新：2019/11/24 11:28
澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。（圖取自facebook.com/60Minutes9）
澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。（圖取自facebook.com/60Minutes9）

（中央社記者游凱翔台北24日電）針對澳媒披露中國間諜欲干預台灣選舉議題，國家安全局今天表示，已向國際合作的友方查證中，並統整相關國安單位持續掌握，若查證後發現有不法情事，一定依法嚴辦。

國安局也呼籲，此案細節仍尚待進一步查證，希望社會大眾在事件未明確前，勿妄加揣測、造成社會紛擾。

澳洲媒體披露一名聲稱理想幻滅的中國間諜王立強，已向澳洲當局托出中國軍情單位直接干擾香港、台灣政壇的細節，其中包括砸2億美元（約新台幣60億元）投資台灣電視圈。

國安局上午表示，在這次選舉前，已統整協調各情治單位，組成專案小組，針對境外勢力介入選舉及國內賄選、賭盤、爭議訊息、不法資金等違法情事，持續掌握。

國安局指出，基於台灣為民主法治國家，應秉持依法行政原則，對於違法的情資，即時彙整並送往權責機關、檢調單位依法取證，也已持續向國際合作的友方查證中。

國安局表示，由於涉及國際合作事務及偵查不公開原則，偵查單位對於所獲得的事證，不宜對外公布，但在查證後，若確實有相關不法情事，一定將依法嚴辦。（編輯：黃國倫）1081124

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