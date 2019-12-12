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助選郭家軍國民黨黨紀處分 盧嘉辰開除李嘉進停權

最新更新：2019/12/12 11:48
鴻海創辦人郭台銘（右2）11月18日陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（中）登記參選，前立委盧嘉辰（右）、李縉穎的父親李嘉進（左）也出席力挺。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日
鴻海創辦人郭台銘（右2）11月18日陪同新北市立委第10選區（土城、三峽）參選人李縉穎（中）登記參選，前立委盧嘉辰（右）、李縉穎的父親李嘉進（左）也出席力挺。中央社記者林俊耀攝 108年11月18日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）國民黨前立委盧嘉辰、李嘉進為新北市立委第10選區無黨籍參選人李縉穎助選，並散播不利於國民黨的言語，遭新北市黨部黨紀處分。盧嘉辰開除黨籍、李嘉進停權1年。

中國國民黨新北市黨部主委李乾龍今天接受中央社訪問表示，10日經過新北市黨部考紀會會議後，決議將盧嘉辰開除黨籍，李嘉進停權1年，並已送請黨中央核定。

李乾龍說，考紀會提出黨紀處分的理由是，盧嘉辰、李嘉進為無黨籍的立委參選人李縉穎助選，同時散播不利於國民黨的言語，有損黨譽。

新北市立委第10選區（土城區、三峽區）共有李縉穎、林金結、劉瑞娜、吳琪銘、曾怡晴5人登記參選。其中，無黨籍的李縉穎為鴻海集團創辦人郭台銘所支持的「郭家軍」，新北市議員林金結為國民黨籍、民進黨籍吳琪銘爭取連任。

國民黨前立委盧嘉辰陪同郭台銘為李縉穎大力站台輔選或掃街造勢，到公園關懷青年，並多次發言批判林金結。

林金結曾是盧嘉辰擔任升格前的台北縣土城市長時的機要秘書，盧嘉辰之前接受媒體聯訪時指稱，在登記黨內初選前，林金結破壞「師徒之間」的默契與約定。

國民黨前立委李嘉進為李縉穎的父親，他與盧嘉辰也都多次對國民黨參選人林金結多所批評。

李乾龍說，盧嘉辰、李嘉進多次批判黨提名人，有損黨譽，且為其他參選人站台，不過李嘉進是李縉穎父親，因此，考紀會決議開除盧嘉辰黨籍、李嘉進停權1年，送黨中央核定。（編輯：李錫璋）1081212

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