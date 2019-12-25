推特因應台灣大選 設立舉報管道降低謾罵

（中央社記者吳家豪台北25日電）社群平台推特（Twitter）今天表示，為維護有關台灣選舉的對話公正性，已為合作夥伴專門設立舉報管道，降低不理性謾罵等行為，並協助中選會及執法機構使用舉報管道。

推特發布新聞稿說明，台灣將於2020年1月11日舉行總統與立委選舉，推特積極參與台灣選舉的政治文化關鍵時期，並維護推特上有關台灣選舉的對話公正性。

對於台灣選舉期間可能出現的問題，推特為合作夥伴專門設立一個舉報管道，以便直接並即時進行回饋，期待透過這項機制降低不理性的謾罵、攻擊或其他違規行為，建構更健康的選舉環境。目前推特已透過完整教育訓練，協助中央選舉委員會及執法機構使用舉報管道。

針對政治與選舉議題對話，推特禁止任何有意操控選舉程序的行為或散播誤導性的內容，而間接影響投票的程序、時間或意願。其他輔助規則也在選舉期間被嚴格執行，包含平台操控和垃圾訊息政策以及散播非法盜取資料等政策，以管制可能出現的其他違規行為。

另外，推特近期宣布將全面禁止在推特平台上投放政治廣告，同時禁止被政府財政或評論控制的新聞媒體機構的廣告投放。

推特也於選舉期間與各政黨合作，培訓各政黨使用線上對話平台與選民互動，並為台灣兩大政黨民進黨和國民黨分別提供帳戶註冊、認證、帳戶經營等相關培訓，也為個別公民社會組織例如台灣事實查核中心、台灣少年權益與福利促進聯盟及公民監督國會聯盟提供帳戶註冊、培訓及免費廣告資金等服務。

此外，為鼓勵群眾發掘更多和選舉相關的對話，推特在選舉期間特別訂製一個表情符號，採用台灣常用的投票印章設計，當人們使用雙語的主題標籤例如#TaiwanElection、#TaiwanVotes、#Taiwan2020、#台灣選舉、#台灣投票時就會出現。（編輯：黃國倫）1081225