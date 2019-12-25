5G標金耶誕節站上625億 業界估跨年前達千億

5G標金停不住，25日單日再成長49.79億元，雖然比起前兩天略有趨緩，但總標金站上625.63億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北25日電）5G標金停不住，單日再成長49.79億元，雖然比起前兩天略有趨緩，但總標金站上625.63億元，仍讓業界人士直呼恐怖。而且競標時間超過預期的兩週，標金可能還會持續堆高。

5G第一波釋照10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G競標進入第12天，根據今天下午4時，第120回合的開標結果，最搶手的3.5GHz頻譜，暫時總標金達新台幣641.40億元，每單位的價格也成長至24.15億元，總標金單日增加49.79億元，雖不及前兩日動輒將近60億元，但仍很可觀。

28GHz的暫時總標金仍維持與昨天相同的13.39億元，1800MHz則仍為0元。

暫時總標金達625.63億元，超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的預算收入440億元目標，由於時值耶誕節，市場也形容「電信業者扮演耶誕老公公送國庫大禮」。

業界預估，按照這兩天競標的情況延續下去，若這週內無法得出結果，標金可能在明年元旦前突破1000億元大關，從「耶誕大禮」變成「新年賀禮」，並影響到電信業者往後的5G布局。（編輯：楊凱翔）1081225