總統大選創舉 蔡賴串聯綠委參選人路口同步拜票

總統蔡英文（右）陣營30日宣布，2020年1月2日蔡總統與副總統候選人賴清德（左）將與全體民進黨立委參選人在各路口拜票，可說是台灣總統大選史上的創舉。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北30日電）2020大選衝刺，總統蔡英文陣營今天宣布，1月2日蔡總統與副總統候選人賴清德將與全體民進黨立委參選人在各路口拜票，可說是台灣總統大選史上的創舉；此外，1月2日起到1月10日選前之夜，將舉辦20場造勢活動。

蔡總統競選連任辦公室上午舉行「選前造勢活動暨全國同步站路口拜票宣布」記者會，發言人莊瑞雄與不分區立委參選人林楚茵宣布，1月2日上午所有民進黨立委參選人將串聯同步在全國各個路口拜票，蔡總統與賴清德也將參與，陪同台北區域立委參選人拜票。

林楚茵說，各區域與不分區立委參選人預計將於上午7時30分集合，8時到9時在各自的選區路口拜票，參選人的拜票地點則將公布在官網，也將協調全國黨公職共同站出來。

另外，莊瑞雄表示，1月2日起到1月10日選前之夜，將在全台各地舉辦20場「勇敢自信．護台同行」造勢活動，2日晚間首場在蔡總統故鄉屏東縣舉行，後續包括新北市、雲林縣、彰化縣、台中市等縣市；1月10日選前之夜則依序前往高雄、新北，最後到台北市凱達格蘭大道。

莊瑞雄說，本次造勢活動可說是台灣總統大選史上的創舉，選前之夜台北場將在凱道規劃全區站位的搖滾區，號召「英眼部隊」搶先報名，並致贈旗幟、螢光棒等限定小物。（編輯：趙蔚蘭）1081230