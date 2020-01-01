王建民轉戰中信兄弟 擔任二軍客座投手教練

（中央社台北1日電）中信兄弟球團今天宣布，前富邦悍將二軍投手教練王建民，將接任中信兄弟二軍客座投手教練；另外也宣布釋出球員潘韋辰、蔡岱霖及林王啟瑋。

去年底中信兄弟宣布由彭政閔接任副領隊兼農場主管，原二軍客座投手教練藤田學（Manabu Fujita）任農場副主管，將落實農場養成制度。

中信兄弟球團表示，王建民也非常認同兄弟農場養成觀念，深知農場養成的重要性，相信在王建民的指導下，能厚實球隊農場投手戰力。

王建民曾任洋基隊小聯盟客座教練，從2018年中開始擔任富邦悍將二軍客座投手教練，並於去年的世界棒球12強賽擔任中華隊牛棚教練，不過合約滿後並未與悍將續約。

兄弟球團指出，今年王建民將與兄弟攜手，一起著力於農場養成，成為一軍最強力的後盾。新球季兄弟二軍依舊由總教練林威助領軍。

球團也宣布，考慮球隊長期發展，進行球隊重整，宣布釋出球員名單，包含投手潘韋辰、捕手蔡岱霖、外野手林王啟瑋，針對釋出球員，合約屆滿將不予續約。（編輯：張芷瑄）1090101