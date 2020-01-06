蘇宏達案 法官：合理評論不罰

台大教授蘇宏達發文「是誰，在封殺台灣人的言論自由？我被政府查水表的親身經歷」表示，2018年他在臉書批評國立故宮博物院政策，被控違反社會秩序維護法，已過追溯期仍被警察局約談。士林地院認定，蘇宏達言論屬可受公評之事，裁定不罰。（圖取自蘇宏達臉書facebook.com）

（中央社記者林長順、黃麗芸台北6日電）台大教授蘇宏達批評故宮政策，遭依違反社維法移送法院裁處。士林地院認定，蘇宏達言論屬可受公評之事，裁定不罰。全案可抗告。南港警分局指出，尊重法院裁處結果。

台灣大學政治系教授蘇宏達日前在臉書（Facebook）揭露「遭政府查水表過程」，指因為他在臉書上批評政府故宮政策，被控違反社會秩序維護法。

台北市南港警分局表示，全案依相關法律規定偵辦，已依違反社會秩序維護法罪嫌，移送士林地方法院內湖簡易庭裁處。

士林地方法院指出，故宮院長接受媒體專訪提及未來計畫，涉及政府政策，攸關公共利益，屬於可受公評之事。而蘇宏達臉書影片上載明「自由時報專訪報導請看網址」，顯知影片是以蘇宏達對報導的理性與判斷，而為個人意見表達與合理評論，屬言論自由保障範疇。

士院表示，影片言論、用語可能令人對執政黨產生負面觀感，引致觀點不同者不快，但仍不影響合理評論性質，警方雖然表示故宮已在專頁發文澄清，但蘇宏達先發布影片，故宮事後澄清，不能推論蘇宏達在發布影片前，明知他的言論不實。

法官認為，蘇宏達影片內容縱使引起民眾瀏覽、回應、分享、抑或討論及爭議，也難以認定使聽聞者產生畏懼恐慌等負面心理，達到影響公共安寧的情形，裁定不罰。（編輯：戴光育）1090106