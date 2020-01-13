是否選國民黨主席 韓國瑜：目前完全沒規劃

高雄市長韓國瑜（圖）13日回高雄市政府上班，在副市長李四川、葉匡時陪同下舉行記者會，韓國瑜表示，將回歸市政，全力以赴讓高雄市民過好年，也歡迎觀光客來高雄旅遊。中央社記者董俊志攝 109年1月13日

（中央社記者程啟峰高雄13日電）高雄市長韓國瑜今天回高市府上班，對於是否參選中國國民黨主席，韓國瑜接受媒體聯訪表示，目前完全沒這個規劃；至於高雄市政府小內閣是否調整，他也說，目前沒這規劃。

請假近3個月選總統的韓國瑜上午回高市府上班，並在市府舉行記者會，部分「韓粉」在場外穿國旗裝向韓國瑜獻花，加油打氣；韓國瑜進場時，大批媒體同時一擁而上，場面一度混亂。

另外，民主進步黨高雄市議會黨團上午也在黨團舉行「回來上班就專心市政」記者會，籲韓國瑜選總統鎩羽而歸後，要返回高市府上班。市議會國民黨團總召曾俊傑也希望，韓國瑜回來後把市政工作做好、做滿，不要輕忽市民的聲音。（編輯：洪學廣）1090113

總統大選落幕，請假近3個月的高雄市長韓國瑜（中）13日返回市府鳳山行政中心上班，大批媒體在現場守候，場面一度混亂。中央社記者董俊志攝 109年1月13日