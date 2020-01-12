韓國瑜13日銷假上班 藍綠同呼籲專心市政

（中央社記者王淑芬高雄12日電）高雄市長韓國瑜請了近3個月的假，明天返回市府上班，市議會民進黨團要韓國瑜「回來上班就專心市政」；國民黨團總召曾俊傑提醒，市政工作做好、做滿，不要輕忽人民的聲音。

韓國瑜在11日總統選舉開票後發表敗選聲明的同時表示13日將返市府上班。市府新聞局長丁樂群今天告訴中央社記者韓國瑜明天上班，不過目前尚無公開行程。韓國瑜自去年10月16日起請長假投入總統選舉。

市議會國民黨團總召曾俊傑今天接受中央社記者電話採訪表示，選舉結果的數據是個很大警訊，提醒韓國瑜認真市政工作，做好、做滿，不要輕忽人民的聲音。

針對韓國瑜明天將返市府上班，市議會民進黨團今天發布採訪通知，明天召開「回來上班就專心市政」記者會，將對韓國瑜落跑去選總統鎩羽而歸後要返市府上班事發表評論。

民進黨高雄市議員邱俊憲今天出席「Wecare高雄」光復高雄新春福袋推介活動時，對於韓國瑜將返市府上班指出，包括高雄市毒品防制事務基金會面臨斷炊、輕軌二階爭議路段的解決都應該給清楚交代。

邱俊憲指出，韓國瑜的市政荒廢數月，在造勢場合說了不是事實的話，例如中央「卡韓」等發言都在扭曲，很多事情民眾都看在眼裡；即使面對大聲量的「罷韓」行動仍我行我素，不思檢討反省，盼韓國瑜要專心市政。（編輯：黃世雅）1090112