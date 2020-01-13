民眾黨拋在野大聯盟 邱顯智：錯愕不解

（中央社記者郭建伸、梁珮綺台北13日電）台灣民眾黨立委當選人蔡壁如今天拋出籌組在野大聯盟議題，時代力量立委當選人邱顯智表示，他感到錯愕與不解，與其空喊口號，不如直接向民眾說明重大議題立場。

但蔡壁如晚間告訴中央社記者，她沒有說過要邀請國民黨跟時代力量共組在野大聯盟，強調民眾黨沒有預設立場，只要是福國利民的議題，跟任何黨都可以合作。

邱顯智今天在臉書上先感謝外界對時力黨團的關心與鼓勵，強調未來4年將持續推動過去4年未能完成的法案，並結合3位立委的專業，補強環境正義、土地正義、社會安全網、科技產業、司法改革、勞動權益等議題。

邱顯智指出，未來在立法院與各黨團的互動，「當然是以我們過去提過的法案，與我們主張的價值為基準」，但他對蔡壁如拋出與時力、國民黨共組在野大聯盟的想法，感到相當錯愕與不解。

他強調，吳斯懷、葉毓蘭及國民黨立委宣稱要把年金改革法案、同性婚姻改回來，「在這些議題上有什麼好聯盟的空間嗎？民眾黨的立場是什麼？」

邱顯智也指出，時代力量過去主張的法案，包含集會遊行法、兩岸協議監督條例、礦業法、最低工資法、「反紅媒」的廣電三法修法、反媒體壟斷法等。

他說，清單列出來至少數十項，有些被民進黨單獨封殺，更多則是被國民兩黨聯合封殺，「請問民眾黨又贊成幾項？」而蔡政府曾對台灣社會許下的承諾，至今遲遲沒有兌現，他同樣也要請教民進黨立委的立場。

邱顯智表示，選戰期間，大家可能沒時間一項一項檢驗，但既然現在進入國會，就沒有迴避的空間，與其繼續空喊大聯盟口號，不如直接針對這些重大議題向民眾說明立場，才是對民眾負責的做法。（編輯：紀淑芳）1090113