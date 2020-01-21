統促黨是否違憲解散 內政部：依法處理

（中央社記者王承中台北21日電）統促黨爭議頻傳，外界關注主管機關內政部是否聲請解散統促黨，內政部今天表示，解散政黨應符合一定要件，政府會持續掌握及調查有無違法及違憲相關事證，依法處理。

時代力量立法院黨團日前針對內政部預算提出主決議，要求內政部依據憲法增修條文及政黨法，將統促黨移往司法院憲法法庭並討論是否解散，但經表決遭反對，主決議沒通過。

內政部下午發布新聞稿表示，自民國99年1月1日起至108年12月31日止，各警察機關以「治平專案」，已查獲統促黨犯嫌66人，以恐嚇、恐嚇取財、強盜、妨害選舉等罪為主，均已依違反刑法、社會秩序維護法等相關法令，予以查處。

內政部表示，依憲法增修條文第5條及政黨法第26條等規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國的存在或自由民主之憲政秩序者為違憲，主管機關得聲請司法院憲法法庭解散之。內政部也會持續掌握及調查相關事證，依法查處。

內政部指出，基於憲法保障人民結社及言論的自由，政府非依法不得任意予以限制，但政黨的組織及運作應符合民主精神，並以維護自由民主憲政秩序為要旨，不得違反憲法及政黨法等相關法令的規定，如政黨有違憲的具體明確事證，內政部絕對會依相關規定處理。（編輯：蘇志宗）1090121