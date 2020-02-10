涉洩武漢肺炎病患個資 內湖警副所長記大過送辦

（中央社記者黃麗芸台北10日電）網路流傳武漢肺炎確診及疑似確診病患資料，台北市警察局內湖分局立即組專案小組調查，發現是轄內一名廖姓副所長翻拍資料轉傳而流出，全案依法送辦並將廖男記一大過處分。（延伸閱讀：武漢肺炎防疫 陳時中：網路肉搜確診者害人害己）

內湖分局今晚舉行記者會，副分局長郭大恆表示，警方發現有臉書及LINE通訊軟體群組流傳武漢肺炎確診及疑似確診病患資料一事，分局長李權哲立即指示組成專案小組調查。

根據調查發現，上述資料為轄內派出所一名廖姓副所長翻拍，並擅傳給一名林姓友人，不料林姓民眾又將翻拍傳給一名黃姓友人，進而輾轉流出至多個臉書社團及LINE群組。

廖姓副所長無故將公務機密資料洩漏給不相關的第三人，衍生事端，內湖分局依涉違反刑法洩密罪及個人資料保護法函送士林地檢署偵辦；另依違反傳染病防治法第10條部分函請台北市衛生局裁罰。

內湖分局今天也召開考績委員會，將廖姓副所長記一大過、拔主管職及調地處分，並將持續全面清查經辦人員，追查是否有其他人員涉案。

內湖分局呼籲，民眾高度關注武漢肺炎疫情，除要求同仁協助訪查過程應落實保密，勿將資料外洩外，也請民眾勿再截圖轉傳，以免造成恐慌而觸法。（編輯：李亨山）1090210