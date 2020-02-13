口罩9新產線15日安裝 3月上旬拚日產1000萬片

經濟部12日公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給15家口罩廠，其中有9條將會在15日於工廠安裝並開始測試。圖為4日新北一家口罩工廠趕工，國軍協助包裝口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北13日電）經濟部力拚3月出口罩日產能達千萬片，60台新產線的分配結果昨天出爐。經濟部表示，其中9條產線在15日就會在工廠安裝測試，盼能盡快投入生產。

經濟部昨天公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給15家口罩廠，其中位在新北市鶯歌區的台灣康匠、永猷，以及台南市白河區的恒大，分別分配到10台，數量最多；位在台南市將軍區的康那香、基隆市七堵區的順易利，分別分配到5台。其餘10家廠商各分配1台到4台。

進一步分析15家廠商的所在地區，北部8家、中部2家、南部5家。

經濟部官員指出，為了加速口罩生產速度，強化防疫、降低民眾不安心情，60條新產線中有9條將會在15日於工廠安裝並開始測試，如果沒有問題就會盡速投入生產。至於其他51條也會盡快安裝、測試。

根據經濟部規畫，每一台新機器，每天可以增加10萬片的產能，60台總計可以提升600萬片左右的產能。新設備預計在3月上旬就能全數投入生產，屆時加上原本的400萬片產能，口罩每日總產能將達到1000萬片。（編輯：林孟汝）1090213