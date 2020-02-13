更多編輯台推薦新聞：
海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨
國際

海上人球之旅結束 威士特丹號抵柬埔寨

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史
運動

MLB正式認證二刀流 新規定一人投手走入歷史

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
口罩9新產線15日安裝 3月上旬拚日產1000萬片
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

口罩9新產線15日安裝 3月上旬拚日產1000萬片

最新更新：2020/02/13 16:02
經濟部12日公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給15家口罩廠，其中有9條將會在15日於工廠安裝並開始測試。圖為4日新北一家口罩工廠趕工，國軍協助包裝口罩。（中央社檔案照片）
經濟部12日公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給15家口罩廠，其中有9條將會在15日於工廠安裝並開始測試。圖為4日新北一家口罩工廠趕工，國軍協助包裝口罩。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北13日電）經濟部力拚3月出口罩日產能達千萬片，60台新產線的分配結果昨天出爐。經濟部表示，其中9條產線在15日就會在工廠安裝測試，盼能盡快投入生產。

經濟部昨天公布「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果，60條新增產線將分配給15家口罩廠，其中位在新北市鶯歌區的台灣康匠、永猷，以及台南市白河區的恒大，分別分配到10台，數量最多；位在台南市將軍區的康那香、基隆市七堵區的順易利，分別分配到5台。其餘10家廠商各分配1台到4台。

進一步分析15家廠商的所在地區，北部8家、中部2家、南部5家。

經濟部官員指出，為了加速口罩生產速度，強化防疫、降低民眾不安心情，60條新產線中有9條將會在15日於工廠安裝並開始測試，如果沒有問題就會盡速投入生產。至於其他51條也會盡快安裝、測試。

根據經濟部規畫，每一台新機器，每天可以增加10萬片的產能，60台總計可以提升600萬片左右的產能。新設備預計在3月上旬就能全數投入生產，屆時加上原本的400萬片產能，口罩每日總產能將達到1000萬片。（編輯：林孟汝）1090213

經濟部力拼3月出口罩日產能達千萬片，「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果出爐，60條新增產線將分配給15家口罩廠。（圖取自經濟部網頁www.moea.gov.tw）
經濟部力拼3月出口罩日產能達千萬片，「口罩生產廠商利用本部附條件贈與機台生產口罩遴選」結果出爐，60條新增產線將分配給15家口罩廠。（圖取自經濟部網頁www.moea.gov.tw）
延伸閱讀
經濟部：口罩禁止出口延長到4月底口罩荒趕工生產 日高官：估每週可供應逾一億片口罩實名制系統升級 藥局可輸入開賣時間供民眾查新建口罩產線擬請國防部助陣 經部籲勿囤口罩
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報