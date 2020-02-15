菲解除對台禁令 Kolas：南向政策關鍵時刻奏效

對於菲律賓政府14日取消對台旅行禁令，行政院發言人Kolas 15日表示，南向政策拉近台菲關係，在遭受政治打壓的關鍵時刻發揮作用。圖為遭菲律賓拒入境台灣民眾返台。中央社記者吳睿騏桃園攝 109年2月11日

（中央社台北15日電）菲律賓政府昨天取消對台灣實施的旅行禁令，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天在臉書撰文表示，南向政策拉近的台菲關係，在遭受政治打壓的關鍵時刻發揮了作用。

菲律賓10日以抑制俗稱武漢肺炎的COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情為由，對台實施旅行禁令，但歷經台菲雙方磋商折衝後，昨天晚間宣布解除。

「南向政策破口？剛好相反。」Kolas在臉書表示，菲律賓與台灣地緣相近、血緣相近，兩國人民、經濟、社會的互動已經越來越緊密。政府始終認為，台灣與菲律賓，面對國際政治的談判，要雙贏，不要雙輸。

Kolas表示，有南向無用論者高喊「南向破口了」，如今菲國撤除對台灣的禁令，不知道現在要怎麼轉。她認為，要說破口，還不如說南向政策拉近的台菲關係，在遭受政治打壓的關鍵時刻發揮了作用。

她列舉多項數據，包括2018年菲律賓來台旅客將近42萬人次（比2017年成長44.13%），2019年11月底為止，已經超過45萬人次；2019年台菲雙邊貿易額82.4億美元；截至2019年12月底，菲律賓來台移工高達15萬7000多人，15萬7000多個家庭經濟收入有著落，台灣的廠商創造產值；台灣是菲律賓第7大投資國，投資金額達到新台幣780億元。

「我們面對的是政治打壓，但不代表歷年南向的經濟成果都該被歸零」，她說，扎扎實實的經濟成果，是台灣逐漸把重心從中國移向太平洋的成績單，在關鍵時刻發揮效用的鐵證。

Kolas是阿美族原住民，通曉南島語系，積極推動和菲律賓等南向國家交流。（編輯：林興盟）1090215