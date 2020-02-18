更多編輯台推薦新聞：
談武漢包機解除隔離 有人想好好睡一覺 有人寫信盼戰勝恐懼
生活

談武漢包機解除隔離 有人想好好睡一覺 有人寫信盼戰勝恐懼

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣
生活

非洲蝗蟲逼近中國 防檢局：應不會到台灣

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看
國際

鑽石公主號成海上小武漢 各國撤僑進度一次看

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天
產經

專題／去年就發現疫情苗頭 台廠中衛備戰守住一片天

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
影片／首批武漢包機台商解隔離 小朋友謝謝阿中部長幫忙
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情8/100

武漢肺炎台灣智慧防疫 張上淳杜奕瑾共商對策

最新更新：2020/02/18 21:34

（中央社記者顧荃台北18日電）行政院副院長陳其邁今天在臉書發文表示，為打造智慧防疫，這兩天和台大副校長張上淳，以及批踢踢實業坊與台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾開會，盼結合臨床與民間力量，找出防疫對策。

陳其邁指出，以藥物治療為例，開發新藥往往需要漫長的時間，動輒10年以上。但透過人工智慧的演算法，在現有且廣闊的治療藥物中，針對武漢肺炎，加上實驗室與醫師的臨床合作，可以更快速找到好的解方。

陳其邁說，對抗武漢肺炎的五大領域，「疫情大數據分析」、「藥物選擇」、「快篩試劑」、「疫苗研發」、「影像資料分析」，也都能藉由這種方式，進行更快速、精準的診斷及治療。

他表示，之前行政院建立防疫大數據小組、健保卡結合移民署出入境資料的「即時警示」系統、健保署資料與健保藥局合作推出口罩實名制及剩餘量地圖查詢，以及根據鑽石公主號乘客電子足跡發布細胞簡訊後，一定會持續讓防疫工作更加完善。

他說，防治武漢肺炎是長期作戰。不只是預防，也必須在最短時間內，讓感染的患者恢復健康。結合人工智慧科技與醫學技術，打造更好的台灣，是行政團隊追求的目標。（編輯：林興盟）1090218

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報