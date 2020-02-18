武漢肺炎台灣智慧防疫 張上淳杜奕瑾共商對策

（中央社記者顧荃台北18日電）行政院副院長陳其邁今天在臉書發文表示，為打造智慧防疫，這兩天和台大副校長張上淳，以及批踢踢實業坊與台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾開會，盼結合臨床與民間力量，找出防疫對策。

陳其邁指出，以藥物治療為例，開發新藥往往需要漫長的時間，動輒10年以上。但透過人工智慧的演算法，在現有且廣闊的治療藥物中，針對武漢肺炎，加上實驗室與醫師的臨床合作，可以更快速找到好的解方。

陳其邁說，對抗武漢肺炎的五大領域，「疫情大數據分析」、「藥物選擇」、「快篩試劑」、「疫苗研發」、「影像資料分析」，也都能藉由這種方式，進行更快速、精準的診斷及治療。

他表示，之前行政院建立防疫大數據小組、健保卡結合移民署出入境資料的「即時警示」系統、健保署資料與健保藥局合作推出口罩實名制及剩餘量地圖查詢，以及根據鑽石公主號乘客電子足跡發布細胞簡訊後，一定會持續讓防疫工作更加完善。

他說，防治武漢肺炎是長期作戰。不只是預防，也必須在最短時間內，讓感染的患者恢復健康。結合人工智慧科技與醫學技術，打造更好的台灣，是行政團隊追求的目標。（編輯：林興盟）1090218