武漢肺炎／白牌車司機感染源 陳其邁：大數據找到浙江台商

中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，行政院副院長陳其邁（前左）透露從數百人中找出感染源的方法，是現代科技、大數據，以及跨部會全力合作。圖為陳其邁1月29日與衛福部長陳時中（前右）在疾管署門口討論疫情對策。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北20日電）中部白牌計程車司機感染武漢肺炎過世，指揮中心今天公布感染源是一名浙江台商。行政院副院長陳其邁透露從數百人中找出感染源的方法，是現代科技、大數據，以及跨部會全力合作。

台灣近期公布的武漢肺炎本土個案中，有2人一度找不到感染源，各界憂心是社區感染。其中第19例白牌計程車司機的感染源今天終於找到，要如何從司機曾接觸的數百人找出感染源，陳其邁公布其中秘辛。

陳其邁晚間在臉書發文表示，16日上午他從疫情中心的通報得知，中部地區發生白牌車司機感染武漢肺炎事件。站在政府防疫立場，最重要的是如何找出「誰感染了計程車司機」。特別是經過兩、三個星期，需隔離的接觸對象高達300多人，每多耗費1分鐘，就可能多1個人接觸，多1個人被感染的風險，這是一場跟時間賽跑的挑戰。

陳其邁表示，當天中午時分，他請衛福部、內政部等相關單位在行政院開了一個會，討論如何在最短時間內，用最迅速而準確的方式，找到感染源。

陳其邁說，首先確定司機發病的日期是1月27日，依照14天的潛伏期來推算，最早可能是在1月13日至26日間感染武漢肺炎。因此有一個合理的想法，司機很可能是接觸到從中國來台的人士，其中因接近過年，對象是台商的機率相對高。

他表示，為了確定這個假設，行政院聯繫資安處、警政署、電信公司，從1月13日開始到1月26日之間的司機通聯紀錄著手，發現在1月22日、23日前後，確實有前往機場載客的叫車紀錄；接著，再和移民署查對資料，從機場的出入境資料中，針對有中港澳旅遊史的旅客，進一步縮小感染源的疑似對象清單。

接著，這份清單對象，由健保署接手，透過健保雲端系統，比對有呼吸道症狀的就醫資訊，篩選出3個最為可疑的對象，其中一人在1月30日有呼吸道症狀就醫紀錄，最為可疑。

因此立刻再把名單轉回疫情指揮中心，聯繫3名可疑對象，進行採檢。晚上6時左右，行政院就已經掌握這3名對象的情形。後續由疫情指揮中心在晚間9時30分，召開記者會向民眾報告。

陳其邁表示，不過因為時間較遠，感染源對象病毒檢測結果是陰性，換句話說，檢測時身上沒有病毒，追查到此，一度陷入膠著。

他表示，不過他和醫學專家們深知，有時候病患身上沒有病毒，可能是已經有抗體。於是，政府請台大和中研院的團隊針對抗體分別進行檢測，果然在多次比對下，發現陽性的表現，也就是說這名對象身上有抗體，代表確實受到武漢肺炎病毒感染。（編輯：林興盟）1090220