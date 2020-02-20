武漢肺炎／6項國考延期 高普考延至7/17

因應武漢肺炎疫情，考選部20日宣布今年7至8月舉行的6項國家考試延期。圖為2019年高普考放榜。（中央社檔案照片）

（中央社台北20日電）因應武漢肺炎疫情，考選部今天宣布今年7至8月舉行的6項國家考試延期，包括原定7月3日至7日的高普考，改至7月17至21日舉行。

考選部上午透過新聞稿表示，因應武漢肺炎疫情，各級學校延後開學，大學入學考試中心也延後大學指考舉行日期，影響今年公務人員高普考近40所試區學校洽借。

考選部說，日前教育部也致函考選部表示，專門職業及技術人員的應考人實習時程恐因延後開學，導致未能完成實習週數，影響應考權益，建議考選部評估因應措施。

考選部指出，綜合考量疫情發展、應考人實習畢業資格取得、考試期間場地人力需求的連動、避免與之前公布預定考試期日變動過大、高普考榜示與地方特考報名時間區隔等各種因素後，調整今年公務人員高普考等6項於7至8月舉行的國家考試日期。

根據考選部資料，109年公務人員高普考原訂7月3日至7日舉行，改至7月17日至21日舉行；109年第二次醫師牙醫師藥師電腦化測驗原訂7月17日至19日舉行，調整至7月25日至27日舉行。

109年第二次專技人員中醫師考試分階段考試、營養師、心理師、護理師、社會工作師考試、109年專技人員法醫師、語言治療師、聽力師、牙體技術師考試、驗光人員考試原訂7月25日至27日舉行，改至8月1日至8月3日。

原訂8月1日的109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）、109年專技人員律師考試（第一試）改為8月8日。

109年公務人員特種考試司法人員考試、法務部調查局調查人員考試、國家安全局國家安全情報人員考試、海岸巡防人員考試、移民行政人員考試原訂8月8日至8月10日舉行，改至8月15日至8月17日。

原本8月14日至16日的109年專技人員會計師、不動產估價師、專利師、民間之公證人考試，延至8月21日至8月23日。（編輯：謝佳珍）1090220