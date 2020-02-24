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世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀
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世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀

最新更新：2020/02/24 09:24
中華拔河代表隊在愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽成績不俗，贏得U23男子600公斤級金牌。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日
中華拔河代表隊在愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽成績不俗，贏得U23男子600公斤級金牌。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日

（中央社記者戴雅真倫敦23日專電）中華拔河代表隊在愛爾蘭舉辦的2020年世界盃室內拔河錦標賽成績不俗，4天賽程共取得5金1銀，為國爭光。

中華台北拔河代表隊由團長、中華民國拔河運動協會副理事長張少熙率隊赴愛爾蘭參加自20日至23日在愛爾蘭北岸多尼哥郡（County Donegal）列特肯尼市（Letterkenny）舉行的2020世界盃室內拔河錦標賽。

這次錦標賽共有來自愛爾蘭、北愛爾蘭、英格蘭、蘇格蘭、德國、荷蘭、西班牙、義大利、俄羅斯、日本及中華台北共11個代表隊參賽。

經過4天賽程，中華代表隊一共拿下女子500公斤組、女子540公斤組、男子560公斤組、U23男子600公斤組、U23女子500公斤組5面金牌，並在男女混合580公斤組奪銀，表現亮眼。

駐愛爾蘭代表處表示，總統蔡英文、副總統陳建仁、行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠及體育署署長高俊雄等均發特電祝賀，由駐愛爾蘭代表楊子葆轉致。

駐愛代表處及僑務促進委員鄭惠文、旅居愛爾蘭僑胞、留學生及度假打工青年等均於23日親赴現場為代表隊打氣加油。此外，景美女中教練郭昇去年帶隊赴愛爾蘭，回台後不幸車禍導致不良於行，這次抱病乘輪椅前來指導，精神感動全場。（編輯：韋樞）1090224

中華拔河代表隊在愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽成績不俗，贏得U23女子500公斤級金牌。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日
中華拔河代表隊在愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽成績不俗，贏得U23女子500公斤級金牌。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日
中華拔河代表隊參加愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽，駐愛代表楊子葆（右）與乘輪椅陪團指導的景美女中教練郭昇（右2）合影。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日
中華拔河代表隊參加愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽，駐愛代表楊子葆（右）與乘輪椅陪團指導的景美女中教練郭昇（右2）合影。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日
中華拔河代表隊參加愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽，力拚勁敵。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日
中華拔河代表隊參加愛爾蘭舉辦的2020世界盃室內拔河錦標賽，力拚勁敵。（駐愛代表處提供）中央社記者戴雅真倫敦傳真 109年2月24日
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