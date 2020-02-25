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今年首例茲卡病毒境外移入 北部男性泰國旅遊確診
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新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎 外交部調升義大利旅遊警示至橙色

最新更新：2020/02/25 16:34
外交部即日起調升義大利旅遊警示至「橙色」，並針對特定當地政府管制疫區則調升旅遊警示至「紅色」。圖為許多米蘭遊客已戴上口罩。（法新社提供）
外交部即日起調升義大利旅遊警示至「橙色」，並針對特定當地政府管制疫區則調升旅遊警示至「紅色」。圖為許多米蘭遊客已戴上口罩。（法新社提供）

（中央社記者陳韻聿台北25日電）有鑑於義大利境內武漢肺炎確診病例激增，外交部即日起調升義大利旅遊警示至「橙色」，民眾宜避免非必要旅行；針對特定當地政府管制疫區，則調升旅遊警示至「紅色」。

外交部表示，由於義大利境內近日武漢肺炎確診病例激增，至25日已達229例、死亡7例，感染源尚未釐清，且是中國以外，目前僅次於南韓確診病例數最高的國家，疫情明顯惡化。義大利政府已對受感染地區採取包括封城及旅遊禁令的管制措施，將對台灣民眾前往義大利旅遊、經商或投資造成影響。

外交部指出，義國衛生部21日宣布，針對入境義大利前14日，曾停留世界衛生組織（WHO）所定義「中國疫區」的旅客（不論國籍），要求居家隔離。由於WHO將台灣錯誤列入中國疫區項下，義國衛生部此項措施，已引發台灣民眾入境疑慮，政府已向義方提出關切並要求澄清。

由於中央疫情指揮中心已將義大利旅遊疫情列為「第二級」的加強預警（對當地採取加強防護），鄰近歐洲國家也調升對義大利旅遊警示，美國疾病管制與預防中心（CDC）則將義大利疫情警示列為「第二級」（Alert），外交部提醒民眾前往當地應加強預警。

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外交部表示，為維護民眾健康及旅遊權益，自即日起調升義大利旅遊警示至「橙色」，民眾若非必要應避免前往義大利。此外，對於目前遭管制的義大利疫區，外交部則調升旅遊警示至「紅色」，民眾不宜前往，宜儘速離境，以免遭當地政府要求居家隔離14日或罰鍰。

前述受旅遊管制疫區包括義大利北部倫巴底省（Lombardy）部分城市，以及威內托省（Veneto）部分地區，義國當局已針對上述地區採取包括出入交通管制、停班、停課、暫停商業活動（民生必需除外）、暫停大型活動、暫停大眾運輸服務等多項防疫措施。詳情可見外交部領務局網站。

外交部指出，將依據疫情最新發展，滾動調整對義大利的旅遊警示。台灣民眾在義大利期間若遇急難需要協助，可撥打駐義大利代表處緊急聯絡電話：+39-366-8066-434；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲必要協助。（編輯：林興盟）1090225

4種旅遊警示燈號小百科
  • 灰色警示：提醒注意
  • 黃色警示：特別注意旅遊安全並檢討應否前往
  • 橙色警示：避免非必要旅行
  • 紅色警示：不宜前往，宜儘速離境
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