憧憬央行救市 美股道瓊飆漲1293點史上最猛

國際貨幣基金等全球金融機構打算協同一致因應武漢肺炎疫情危機的消息，令市場振奮，美股2日強力反彈。圖為紐約證券交易所大廳。（圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者尹俊傑紐約2日專電）美股揮別近12年來最糟單週走勢，今天強勢反彈，道瓊指數飆漲1293點，創史上最大單日漲點。投資人預期各國央行將出手支撐受武漢肺炎疫情威脅的經濟，點燃股市旺盛買氣。

蘋果公司（Apple）股價飆漲9.3%，收在298.81美元，表現在道瓊工業指數30檔成分股中居首。上週蘋果股票賣壓沉重，股價一度從歷史高點回檔逾20%，陷入空頭格局，如今暫時撥雲見日。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情自中國向外蔓延，全球經濟前景烏雲密布，投資人信心受挫，導致美股上週連日大跌，3大指數都從前波高點拉回逾10%，陷入修正格局。

美股盤勢風雨飄搖之際，聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）2月28日發表聲明，以聯準會將「採取適當行動支撐經濟」暗示必要時可能降息，成功安撫投資人情緒，帶動當天美股尾盤急拉。

今天美股開高，早盤波動劇烈，短暫翻黑後一路拉升，尾盤買氣更盛，道瓊指數終場飆漲1293.96點，漲幅5.09%，收在26703.32點。標準普爾500指數大漲136.01點，漲幅4.6%，收在3090.23點。以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲384.8點，漲幅4.49%，收在8952.16點。

道瓊指數創史上最大單日漲點，如以漲幅百分比為準，這項指數創2009年3月以來最佳表現。道瓊指數與標普500指數都終結連7黑跌勢，與2月28日止跌的那斯達克指數一同擺脫技術修正格局。

除蘋果外，沃爾瑪（Walmart）與微軟（Microsoft）單日漲幅也都超過6.6%，對道瓊指數漲勢貢獻良多。

晶片股延續反彈行情，費城半導體指數勁揚3.51%。英特爾（Intel）、博通（Broadcom）、超微（AMD）與德州儀器（Texas Instruments）股價漲幅都超過4%，台積電美國存託憑證（ADR）漲幅也逼近4%。

標普500指數11大類股全數收紅，公用事業、科技、消費必需品、地產類股漲幅都超過5%，金融、醫療、材料類股表現也不俗，漲幅都達4%以上。

今天美股盤勢與上週有天壤之別。隨著武漢肺炎疫情惡化，各國確診與死亡人數不斷增加，全球經濟與企業獲利前景拉警報，美股3大指數上週跌幅都超過10%，創2008年全球金融海嘯爆發以來最糟表現。

聯準會率先喊話安撫市場後，日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥承諾將出手穩住受疫情威脅的經濟，歐洲中央銀行（ECB）高層官員也表示，可能會進一步調降原本就處於負值的基準利率，並再度推動購債計畫，以利支撐經濟。

此外，美國總統川普今天再度在推特發文敦促聯準會降息，令投資人更有把握，去年3度降息支撐經濟的聯準會短期內極有可能進一步調降基準利率。

另一方面，經濟合作暨發展組織（OECD）警告全球經濟成長可能會顯著放緩。依最佳情況設想，OECD預期今年全球經濟將成長2.4%，最糟則可能只有1.5%，遠低於武漢肺炎疫情爆發前估計的2.9%。

全球經濟飽受威脅，美國經濟也難以獨善其身。美國供應管理協會（ISM）今天公布，2月製造業指數從50.9降至50.1，逼近景氣榮枯分界線，顯示美國製造業景氣幾近停止擴張。

依照常理，美股走揚同時，美國公債需求理應減弱，促使價格走低、殖利率上升。但由於投資人普遍預期聯準會將再次降息刺激經濟，美國10年期公債殖利率再創歷史新低，一度從2月28日的1.127%降至1.031%。（編輯：王永志）1090303