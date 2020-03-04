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美緊急降息分析3關鍵因素 專家：台灣宜按兵不動

最新更新：2020/03/04 12:21
美國聯準會3日緊急降息且幅度超乎預期，專家點出有3大關鍵，背後不脫預防性降息思維。（中央社檔案照片）
美國聯準會3日緊急降息且幅度超乎預期，專家點出有3大關鍵，背後不脫預防性降息思維。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘姿羽台北4日電）美國聯準會緊急宣布降息2碼，希望在疫情衝擊下撐起經濟，美國此時出手降息且幅度超乎預期，專家點出背後有3大關鍵，但仍不脫預防性降息思維。

由於央行3月19日將召開第1季理監事會，專家認為，沒有立即需要跟進，對台灣而言，「按兵不動是最好政策」。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情對全球經濟的威脅日益擴大，為了減緩疫情對經濟衝擊，美國聯邦準備理事會（Fed）3日宣布調降基準利率2碼（0.5個百分點），為近12年來首度緊急降息。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上表示，決策官員認為武漢肺炎「顯著改變」經濟前景，就算降息無法降低病毒感染率、修補破碎的供應鏈，Fed官員仍選擇出手，放鬆貨幣政策立場，為經濟提供更多支撐。

富邦金控首席經濟學家羅瑋分析，聯準會緊急宣布降息2碼，背後有3大關鍵，一是美國疫情開始擴大，已對服務業造成相當程度的傷害；二是上週美股重挫，顯見疫情傷及市場信心；第三，美國今年為總統大選年，美國總統川普持續施壓聯準會，希望擴大降息力道。

羅瑋指出，聯準會先前的發言已透露降息打算，這次只是提早做，屬於預防性降息，若美國疫情狀況日益嚴重，甚至連製造業都受到影響，很可能會再進一步降息，「如果7月前降幅超過3碼，代表美國經濟真的有狀況，到時就不是預防性降息了」。

中經院副院長王健全也說，美國現在長短期債券利率反轉，上週美股連日崩跌，均顯示市場深陷恐慌情緒中；聯準會降息2碼，或許是意識到問題的嚴重性，體認到全球經濟下滑，一定會回過頭來影響美國，如果不採取一些舉動，經濟成長軌道可能因此偏移。

2019年冠狀病毒疾病疫情爆發以來，泰國、菲律賓、中國、美國相繼宣布降息，盼能減緩經濟衝擊，台灣央行也將於3月19日召開第1季理監事會，不過羅瑋直言，對台灣來講，沒有立即需要跟進。

羅瑋指出，台灣疫情還算穩定，即使服務業受到影響，政府已宣布緊急因應方案，內容包含紓困及振興措施，「這時候降息，對於刺激消費或提升經濟效果很有限，由財政支出政策直接補貼，會更有效」。

羅瑋總結，降息是總體性的政策，必須考量全面的影響，如今台灣資金充裕，且政府已提出紓困措施助中小企業度過難關，如果因為降息導致房市過熱，也不是社會大眾所樂見；以台灣當前經濟情勢以及疫情程度來看，央行利率按兵不動仍是最好作法。（編輯：林淑媛）1090304

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