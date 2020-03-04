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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情9/100

武漢肺炎 沙烏地暫禁台灣等逾20國觀光客入境

最新更新：2020/03/04 20:05
為防武漢肺炎疫情擴大，沙烏地阿拉伯暫停來自包括台灣等25個國家地區的觀光客入境。圖為位於沙烏地阿拉伯首都的哈立德國王國際機場。（圖取自facebook.com/KKIAKSA）
為防武漢肺炎疫情擴大，沙烏地阿拉伯暫停來自包括台灣等25個國家地區的觀光客入境。圖為位於沙烏地阿拉伯首都的哈立德國王國際機場。（圖取自facebook.com/KKIAKSA）

（中央社記者陳韻聿台北4日電）外交部領務局今天公告，為防武漢肺炎疫情擴大，沙烏地阿拉伯暫停來自包括台灣等25個國家地區的觀光客入境。由於沙國將視疫情發展更新入境規定，外交部建議國人出發前與航空公司確認航班相關事宜。

外交部表示，因應武漢肺炎疫情發展，沙烏地民航總署（GACA）日前通告各航空公司，暫停各國持副朝靚（Umrah）或停留（Visit）簽證的旅客入境，並暫停來自包括台灣等25個國家地區持觀光簽證的旅客入境。

這25個國家地區包括阿富汗、亞塞拜然、中國、香港、澳門、台灣、印度、印尼、伊朗、伊拉克、義大利、日本、哈薩克、南韓、黎巴嫩、馬來西亞、巴基斯坦、菲律賓、新加坡、索馬利亞、敘利亞、泰國、烏茲別克、越南和葉門。

此外，根據國際航空運輸協會（IATA）最新公告，過去14天內曾停留（包括轉機）中國（含香港和澳門）、台灣和伊朗的外籍人士，不得入境沙烏地阿拉伯。

外交部表示，國人在沙國境內如果遇急難需協助，請即撥打駐沙烏地阿拉伯代表處緊急聯絡電話：+966-505223725；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話0800-085-095，以獲必要協助。（編輯：紀淑芳）1090304

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