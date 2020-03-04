中共施壓 馬來西亞砂勞越再禁台人入境

由於中國強力施壓，馬來西亞砂勞越4日突然再度修改規定，禁止過去14日內曾赴台灣、中國（含香港和澳門）、南韓、義大利及伊朗之外籍人士入境。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

（中央社記者陳韻聿台北4日電）外交部晚間表示，由於中國強力施壓，馬來西亞砂勞越今天突然再度修改規定，禁止過去14日內曾赴台灣、中國（含香港和澳門）、南韓、義大利及伊朗之外籍人士入境。外交部對此表達強烈遺憾。

外交部昨晚表示，馬來西亞砂勞越州政府已應台灣方面要求，檢討入境政策，台灣不再與中國（含香港澳門）並列為疫區，且途經或自台灣出發的外籍人士，也不再遭受入境限制。

不過，外交部領務局晚間公告，由於中國強力施壓，砂勞越州今天突然再度宣布，禁止過去14日內曾赴台灣、中國（含香港和澳門）、南韓、義大利，以及伊朗的外籍人士入境。

對於砂勞越州24小時內政策180度翻轉，外交部表達強烈遺憾，駐馬來西亞代表處將持續接洽州政府勿屈服於中方不當脅迫。

回顧事件過程，駐馬來西亞代表處29日晚間獲報，數名台灣民眾搭機抵砂勞越後，遭拒絕入境。由於砂勞越2月1日公告禁止入境者僅限來自中國的旅客，28日新公告限制入境或需強制隔離14日的對象也未包含台籍旅客，駐處即刻與馬來西亞相關單位展開交涉。

外交部表示，駐處自29日起即積極向馬來西亞說明台灣防疫措施嚴謹，且台灣與中國疫情嚴重程度完全不同，不應以一中考量將台灣列入中國疫區。砂勞越州政府一度堅持繼續禁止台籍人士入境，昨晚更改相關規定，今晚又改回原案。

外交部提醒國人，赴馬來西亞商旅若遇急難需協助，可撥打駐馬來西亞代表處急難救助電話：+60-19-656-9912（馬來西亞境內直撥：019-656-9912），或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」：0800-085-095，以取得即時協助。（編輯：鄭雪文）1090304