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武漢肺炎北部院內群聚新增1確診 為第34案同病房已出院病人
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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛2月11日將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情12/100

武漢肺炎若院內感染 陳時中：封院可能性很小

最新更新：2020/03/06 13:36
衛福部長陳時中（左）6日在立法院備詢表示，若醫院內有人感染武漢肺炎，就會把病房清空並移到別的病房、醫院，封院的可能性很小。右為行政院長蘇貞昌。中央社記者張皓安攝　109年3月6日
衛福部長陳時中（左）6日在立法院備詢表示，若醫院內有人感染武漢肺炎，就會把病房清空並移到別的病房、醫院，封院的可能性很小。右為行政院長蘇貞昌。中央社記者張皓安攝　109年3月6日

（中央社記者郭建伸台北6日電）衛生福利部長陳時中今天在立法院備詢時表示，如果醫院內有人感染武漢肺炎，就會把病房清空並移到別的病房、醫院，封院的可能性很小。

立法院院會今天進行施政總質詢，台灣民眾黨立委蔡壁如質詢武漢肺炎相關問題。蔡壁如問，如果醫院發生院內感染，是否有關病房或是封院的作業流程。

陳時中說，不同的病房目前都採分艙作業，如果有人感染，就把病房清空，並把其餘病人移到別的病房；若醫院內的病房沒有空間，就把病人移往院外。

陳時中備詢強調，「基本上，走上封院的路很小」。

蔡壁如也追問，衛福部在紓困振興特別預算中，編列衛教、研討會預算，但醫學研討會常常上百人甚至千人，目前卻又不適合大型集會，若開研討會是否會違背規定。

陳時中說，若疫情緊張且參與人數眾多，屆時也會考慮視訊會議；大型集會1000人的規定屬於軟性規定，是根據世界衛生組織（WHO）的建議。

此外，蔡壁如也問蘇貞昌是否支持立法讓公共衛生師成為專業人員。蘇貞昌說，人類社會是越來越專業，各界一直有在討論公共衛生師，但目前還沒完成立法。

陳時中說，公共衛生師歷年立法都沒有成功，衛福部在上一屆曾有提出法案到行政院，但因時間因素沒送到立法院，他希望這個會期立法院能夠支持。

陳時中也補充，公共衛生師牽涉範圍廣泛，但過去認為「師」要專業專屬，但因為有專屬，公共衛生師跟其他行業就有許多扞格。（編輯：林興盟）1090306

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