第2批武漢包機成行 黨政人士：防疫作為是關鍵

（中央社記者溫貴香台北10日電）第2梯次武漢包機今天執行，黨政人士表示，這次包機定調是臨時航班的專機模式，誰派專機雙方沒有特別爭議，協商的重點與關鍵在於防疫作為如何進行，比照接回鑽石公主號國人旅客經驗是「最佳防疫模式」。

黨政人士晚間表示，針對滯留武漢的國人，與對方的溝通，始終堅持以「防疫優先」、「弱勢優先」兩個優先為基本立場，以確保國人健康與防疫工作的落實。

該人士表示，這次滯留武漢民眾包機返台，採取「臨時航班的專機模式」進行，考量防疫整備上的需要，為2班次，由雙方循原航線班機各飛一班，比照接回鑽石公主號國人旅客經驗是「最佳防疫模式」。

該人士表示，這次專機作業採取3個原則，第一、醫護人員全程隨行，落實防疫優先：辦理登機前檢疫、協助防護措施穿戴以及航程中防疫、醫療照護。

第二、人員名單台灣確認，確保弱勢優先：回台人員名單，由台灣確認，人員包括短期滯留、老弱以及有急需醫療照護的病患等3類及其家屬；相關人員登機前必須通過核酸檢測與體溫測量等檢疫措施。

第三、最高標準防疫部署，嚴謹健康管理：返台乘員登機前必須穿妥隔離衣、配戴口罩及面罩，依照指定座位入座，設定座位安全距離，航程中不得離開座位。抵台後，再經檢疫後前往隔離檢疫所進行隔離檢疫14天。

至於航班安排，黨政人士表示，性質上就是武漢飛桃園航線的「臨時航班」，並在考量艙內需要足夠空間進行防疫安排（如間隔足夠距離），將人員分成2架次返台，由雙方航空公司各執行一班。

媒體報導，前總統馬英九辦公室將這次由華航與東航聯手執行包機任務是馬英九多次建議政府從善如流。知情人士解釋，與中方協商過程中，台灣從不堅持誰派飛機，台灣關注的重點與關鍵是「防疫作為」。

該人士解釋，第一次包機之所以不成功是因為對方沒有進行任何防疫工作，「中方拒絕我們的人穿著隔離衣，拒絕防疫的準備」等，後來，不管到日本接人或到武漢接人都已經拉高防疫規格，因此，關鍵不是誰派專機而是防疫作為，這才是整個協商的重點。

知情人士說，協商過程，台灣方面不與中國方面惡言相向，抱持以人的健康為主軸進行對話，分成2航班飛行主因是防疫的部署、必須符合感染控制作為，桃園機場與武漢機場本來就有定期航班，雙方對飛，只是因為防疫期間停開，因此這次包機定義為臨時航班下的專機模式，誰派專機本來雙方就沒有特別爭議，關鍵是防疫作為怎麼進行。

至於防疫作為是否依照台灣的要求與標準，知情人士說，目前就是這樣。（編輯：謝佳珍）1090310