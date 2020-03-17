疫情恐慌蔓延 美股道瓊崩跌2997點史上最深

（中央社記者尹俊傑紐約16日專電）武漢肺炎疫情恐慌蔓延，美股道瓊指數暴跌2997點，創史上最大單日跌點。聯準會雖將利率降至趨近零以支撐經濟，但美國總統川普暗示疫情不樂觀，導致美股尾盤直線下探。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情來勢洶洶，聯邦準備理事會（Fed）昨天緊急降息4碼（1個百分點），並宣布7000億美元購債計畫、重啟量化寬鬆（QE）措施。但這些穩住經濟的手段仍不敵疫情肆虐全球引爆的恐慌情緒。（延伸閱讀：美國聯準會降息4碼 啟動7000億美元量化寬鬆措施）

美股今天跳空開低，再度觸發暫停交易15分鐘的熔斷機制。道瓊工業指數尾盤一度跌逾3000點，終場暴跌2997.1點，跌幅12.93%，收在20188.52點。標準普爾500指數大跌324.89點，跌幅11.98%，收在2386.13點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫970.28點，跌幅12.32%，收在6904.59點，創史上最糟單日表現。

道瓊指數創史上最大單日跌點，超越12日崩跌2352點保持的紀錄；跌幅為1987年10月19日「黑色星期一」（Black Monday）崩跌22.6%以來最深，也是道瓊指數124年歷史第2大單日跌幅。

受武漢肺炎疫情衝擊，美股近一個月殺盤不斷，長達11年的史上最長多頭行情上週告終。今天暴跌後，道瓊指數已從2月12日登上的歷史高點回檔31.7%；標普500指數跌至2018年12月以來最低點，與那斯達克指數都從2月19日所創歷史高點拉回逾29%。

美股今天跌勢廣泛，標普500指數僅9檔成分股收紅、11大類股全面收黑，地產股跌逾16%表現最糟，金融、科技、能源股跌幅都超過13%。

蘋果公司（Apple）股價暴跌12.9%，微軟（Microsoft）與臉書（Facebook）跌幅都超過14%。

費城半導體指數狂瀉15.9%，30檔成分股全數收黑，6檔跌幅超過20%。英特爾（Intel）股價暴跌18%，台積電美國存託憑證（ADR）跌幅達14%。

金融股走勢慘烈。花旗集團（Citigroup）股價暴跌19.3%，摩根士丹利（Morgan Stanley）、美國銀行（BofA）與摩根大通（JPMorgan Chase）跌幅均達15%左右。全美各大銀行昨天宣布暫停實施庫藏股，以利向個人與中小企業提供度過疫情難關所需資金。

武漢肺炎疫情延燒，川普13日在白宮宣布全美進入緊急狀態，向各州與地方政府釋出多達500億美元抗疫資金，投資人深感振奮，刺激道瓊指數當天飆漲1985點，創史上最大漲點；3大指數漲幅都超過9%，創近12年來最佳表現。（延伸閱讀：川普宣布國家緊急狀態 500億美元對抗武漢肺炎）

聯準會15日宣布一連串穩定經濟的措施，包括將聯邦資金利率目標區間降到0%至0.25%、承諾收購7000億美元美國公債與房貸擔保證券（MBS）、降低向銀行業收取的短期緊急貸款利率、啟動與其他5大央行的換匯機制以確保美元流動性充裕。

但全球多國疫情惡化，沖淡市場樂觀氣氛，聯準會救市措施出爐後，美股指數期貨反倒重挫，甚至因跌幅達5%而觸發熔斷機制。

美股今天開盤後，標普500指數跌逾7%，6個交易日來第3度觸發美股正規交易時間的熔斷機制。恢復交易後，美股依舊低迷不振，川普於美東時間下午3時左右召開記者會，指疫情恐怕要到7、8月才會獲得控制，經濟可能陷入衰退，導致美股尾盤賣壓加劇。

華爾街日報報導，美股崩跌凸顯投資人面對疫情惡化、供應鏈大亂、數萬人染疫的憂慮程度。為緩和經濟所受衝擊，全球央行與多國政府紛紛祭出經濟刺激措施，但至今仍無法阻擋股災降臨。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全美武漢肺炎確診病例已突破4200例、至少74人死亡。全美多州與城市近期紛紛下令關閉戲院、夜店等非必要營業場所，餐廳、酒吧禁止內用，並鼓勵民眾保持社交距離，防止新型冠狀病毒進一步散播。

這些防疫措施勢必會拖累民間消費占約2/3比重的美國經濟，而且民眾購物與外出用餐銳減對經濟影響多大，至今仍不明朗，使投資人更加坐立難安。隨著疫情日益惡化，高盛集團（Goldman Sachs）預估，美國第2季經濟將負成長5%。（編輯：張佑之）1090317