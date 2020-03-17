武漢肺炎疫情肆虐 歐洲國家盃延至2021年開踢

（中央社洛桑17日綜合外電報導）武漢肺炎持續蔓延，歐洲足球總會（UEFA）今天宣布，2020年歐洲國家盃（Euro 2020）將推遲一年，延至2021年6月11日到7月11日進行。這將是歐洲國家盃有史以來首度延後開踢。

瑞典足球協會主席尼爾森（Karl-Erik Nilsson）稍早在歐洲足球總會視訊會議上向路透社傳送訊息：「比賽將延至2021年6月11日到7月11日。」挪威足球協會則在推特官方帳號發布這項消息。

歐洲足總面臨各界壓力，要求延後歐國盃賽事，讓暫時中止的各國聯賽完成賽程。

UEFA和所有55個會員協會、球隊、球員團體的代表進行視訊會議，延賽決定隨後提交歐洲足總執行委員會通過。

歐國盃原訂今年6月12日至7月12日在全歐10多個城市進行，但就像其他許多運動賽事受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊而被迫停擺，這項比賽的賽程也生變。

英格蘭、西班牙、義大利、法國和德國等歐洲5大頂級聯賽，以及歐洲冠軍聯賽（Champions League）、歐洲聯賽（Europa League）和世界盃資格賽皆已暫停。（譯者：吳昇鴻/核稿：林治平）1090317