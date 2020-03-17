台股欲振乏力 重挫278.14點創14個月新低

（中央社記者張建中台北17日電）台股走勢震盪，早盤指數一度急拉超過300點，跌幅收斂至僅剩小跌40.7點，只是最終依然不敵沉重賣壓，收跌278.14點，創14個多月新低。

加權指數今天收在9439.63點，跌278.14點，跌幅2.86%，成交值新台幣2360.58億元。

傳統產業股今天普遍走跌，包括水泥、食品、塑膠、紡織、造紙與鋼鐵等類股指數全面重挫逾2%，汽車與玻璃類股指數表現格外疲弱，同步重挫超過6%。

觀光類股在市場憂心營運恐受武漢肺炎疫情強大衝擊，類股指數也重挫6.08%；王品收在57.3元，跌5.6%，美食-KY收64.1元，跌8.3%，兩公司股價同創歷史新低。

電子股方面，股王大立光股價表現強勁，由黑翻紅，收漲10元，來到3735元，只是台積電、鴻海、南亞科等權值股股價紛紛走跌，影響整體電子類股指數跌2.41%。

金融股方面，京城銀決定買回1萬張庫藏股，激勵股價走揚，收漲0.34%，其餘金融股因降息疑慮影響，普遍走跌，類股指數跌3.9%。

分析師王兆立表示，台股指數3月來已大跌1852.54點，在經過大幅回檔修正後，短線不排除有機會跌深反彈，只是疫情後續發展仍須密切關注。（編輯：黃國倫）1090317