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武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
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武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／羽球國家隊篩檢全員陰性 30日進行二篩

最新更新：2020/03/23 16:33
台灣羽球代表隊一名陪練員確診武漢肺炎，引發外界關心，體育署長高俊雄23日在立法院備詢時說，目前未接獲任何通知有選手確診的消息。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
台灣羽球代表隊一名陪練員確診武漢肺炎，引發外界關心，體育署長高俊雄23日在立法院備詢時說，目前未接獲任何通知有選手確診的消息。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣羽球代表隊一名陪練員確診武漢肺炎，引發外界關心，體育署長高俊雄今天在立法院備詢時說，目前未接獲任何通知有選手確診的消息；選手篩檢結果全為陰性，30日將進行二篩。

中央流行疫情指揮中心20日公布第114例個案，因前往西班牙、德國與英國等地比賽，返台後隔天出現不適症狀，經篩檢後證實是感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），經了解是某名19歲的羽球國家隊陪練員。

防疫資訊

今天上午多名立法委員都主動關心羽球代表隊現況，其中也點名世界球后戴資穎，以及男單一哥周天成，是奧運有望奪牌的菁英選手，須隨時注意他們的健康狀況。

高俊雄表示，目前除羽球隊外，共計有102名選手、教練在進行居家檢疫，不過目前仍未接獲任何通報有選手確診的消息。

事實上，今天一早羽球隊選手都已收到篩檢報告，所有人檢查結果都是陰性，不過為求安全起見，已安排球員在30日上午進行第2波篩檢。

國家運動訓練中心執行長李文彬則坦言，所有選手就像自己的孩子，當然都希望他們快點回家才安心，不過在疫情期間，還是得配合所有防疫相關措施，「我們會諮詢防疫中心的委員，聽從他們專業建議，最後的結果也會盡快跟體育署和選手、教練宣布。」（編輯：張雅淨）1090323

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