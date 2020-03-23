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網傳強制休假2週或封城 陳時中：都是假訊息

最新更新：2020/03/23 15:42
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日說，網路傳播「台灣強制性休假2星期」、台灣封城等是假訊息，希望民眾不要再傳。他也強調，物資一定夠，不會因為疫情特別會吃。（中央社檔案照片）
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中23日說，網路傳播「台灣強制性休假2星期」、台灣封城等是假訊息，希望民眾不要再傳。他也強調，物資一定夠，不會因為疫情特別會吃。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳偉婷、許秩維台北23日電）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，網路傳播「台灣強制性休假2星期」、台灣封城等是假訊息，希望民眾不要再傳。若要封城會預先公告，但台灣距此狀態還很遠。

陳時中下午在記者會表示，近日網路上流傳多起COVID-19（2019冠狀病毒疾病，俗稱武漢肺炎）不實疫情相關資訊。內容提及「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期2個星期，從2020年○月○日開始，所有上班族、學生（強制性）休假...」。

陳時中說，指揮中心已依法移送警方偵辦中，請民眾切勿轉傳此類假訊息，未證實的消息不要轉傳，散布疫情或謠言，損害公眾利益，3年以下有期徒刑，希望大家不要製造紛亂，避免以身試法。

此外，近來也有搶物資的現象。陳時中說，物資一定夠，人就這麼多，「不會因為疫情變得特別會吃。」也有一些封城的訊息，都是假消息，希望不要因為好玩就轉傳。

有媒體詢問，國際陸續有封城。陳時中說，封城等動作會希望給大家有時間準備，以預先公告為原則，但台灣目前離這個狀態還很遠。（編輯：管中維）1090323

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