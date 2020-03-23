守護前線防疫人員健康 經濟部擬採購N95口罩產線

經濟部採購的成人口罩產線上週全數完成交機，經濟部次長王美花23日表示，接下來將採購N95口罩產線，保護第一線人員的安全及健康。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北23日電）經濟部採購的成人口罩產線上週全數完成交機，部分已投入生產，週間日產能已經可達1200萬片。經濟部次長王美花表示，接下來將採購N95口罩產線，保護第一線人員的安全及健康。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續蔓延，國內確診病例持續攀升，民眾不安的情緒高漲，對於口罩的需求也逐步增加。

經濟部在2月初採購60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

根據經濟部提供的資料，目前週間的日產能已突破1200萬片，4月上旬口罩平均日產能上看1300萬片。

除了一般民眾使用的口罩外，隨著疫情蔓延，醫療用口罩的需求也逐步增加，經濟部次長王美花今晚接受媒體訪問時表示，目前正在研議添購N95口罩機，盼提升N95口罩的產能、儲備足額的數量，提供給第一線的醫護人員與防疫人員。

王美花說明，由於國內疫情逐漸升溫，因此醫院與機場的第一線防護人員對於N95口罩的需求也增加，為了保護這些人，同時預作儲備，因此決定採購全新的N95口罩機，不過數量與細節都尚未確定。（編輯：楊凱翔）1090323