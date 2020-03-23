更多編輯台推薦新聞：
1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

1月底就與確診分列 無症狀者恐成中國疫情黑洞

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕
娛樂

劉真44歲離世女王身影不再 從芭蕾到國標舞藝人生落幕

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家
國際

美國紐約等8州先後祭禁令防疫情擴散 全國逾一億人禁足在家

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請
生活

武漢肺炎隔離檢疫可領每日千元補償 即日起受理申請

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，並擴散中國各省及世界各國，世衛將其定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。台灣也出現多個確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、必要時戴口罩、做好自主健康管理。圖為美國國家過敏與傳染病研究院發布的新型冠狀病毒影像。（圖取自NIAID flickr網頁；作者：NIAID-RML，CC BY 2.0）
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情11/100

守護前線防疫人員健康 經濟部擬採購N95口罩產線

最新更新：2020/03/23 22:07
經濟部採購的成人口罩產線上週全數完成交機，經濟部次長王美花23日表示，接下來將採購N95口罩產線，保護第一線人員的安全及健康。（中央社檔案照片）
經濟部採購的成人口罩產線上週全數完成交機，經濟部次長王美花23日表示，接下來將採購N95口罩產線，保護第一線人員的安全及健康。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北23日電）經濟部採購的成人口罩產線上週全數完成交機，部分已投入生產，週間日產能已經可達1200萬片。經濟部次長王美花表示，接下來將採購N95口罩產線，保護第一線人員的安全及健康。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病, COVID-19）疫情持續蔓延，國內確診病例持續攀升，民眾不安的情緒高漲，對於口罩的需求也逐步增加。

經濟部在2月初採購60條口罩產線後，行政院日前再加碼新台幣9000萬元，添購30條民生口罩生產線與2條綁帶式口罩生產線，原本經濟部預計在3月底全數交機，不過在口罩國家隊的全力支持下，進度大幅提前。

根據經濟部提供的資料，目前週間的日產能已突破1200萬片，4月上旬口罩平均日產能上看1300萬片。

除了一般民眾使用的口罩外，隨著疫情蔓延，醫療用口罩的需求也逐步增加，經濟部次長王美花今晚接受媒體訪問時表示，目前正在研議添購N95口罩機，盼提升N95口罩的產能、儲備足額的數量，提供給第一線的醫護人員與防疫人員。

王美花說明，由於國內疫情逐漸升溫，因此醫院與機場的第一線防護人員對於N95口罩的需求也增加，為了保護這些人，同時預作儲備，因此決定採購全新的N95口罩機，不過數量與細節都尚未確定。（編輯：楊凱翔）1090323

延伸閱讀
運動員闖出事業 許文憲組口罩國家隊團結業界獨家／口罩國家隊提前交機 歐日廠商不可置信口罩國家隊臥虎藏龍 工具機廠多家隱形冠軍感謝防疫辛勞 僧醫會邀龍山寺捐2萬個N95口罩
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報