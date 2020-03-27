武漢肺炎／日職阪神3球員確診 症狀同為喪失味覺

日本職棒阪神虎隊共有3名球員確診武漢肺炎，包括投手藤浪晉太郎（圖）及與他一起用餐的2名隊友。（圖取自facebook.com/tigersdreamlink）

（中央社東京27日綜合外電報導）日本職棒阪神虎隊共有3名球員確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），包括投手藤浪晉太郎及與他一起用餐的2名隊友，3人沒有發燒等症狀，但都有喪失味覺的情況。

日本放送協會（NHK）報導，根據球界相關人士表示，在藤浪晉太郎昨天傳出確診感染後，今天再傳出與藤浪一起用餐的2名隊友接受檢查後確診，總計日本職棒選手至今已有3人確診。

藤浪從幾天前在喝咖啡時開始感覺不到味道，經過醫師判斷接受PCR檢查，確認感染。

球界相關人士說，到25日止的2週內有跟藤浪一起用餐隊友中有2人也接受檢查，結果2人都呈現陽性。

這2名隊友和藤浪一樣沒有出現發燒、咳嗽、倦怠感等症狀，在接受球團詢問時都表達「喝不出味噌湯的味道」、「好像感覺不到味覺」等。

日本棒球機構（NPB）已將阪神球員的症狀傳達給12支球團，提醒大家多加留意。

阪神虎所屬的中央聯盟6支球團下午將舉行臨時理事會，商議接下來的因應措施等。

日本MBS NEWS報導，作為阪神虎主場及二軍主場的甲子園球場及鳴尾濱球場，為慎重起見將進行消毒作業，阪神虎相關人士也將各自在家待命一週。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090327