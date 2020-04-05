武漢肺炎／富邦金員工連假遊墾丁等11景點 6至17日居家辦公

富邦金控5日發布通知，員工如果連假有去11個熱門景點者，6日到17日採居家辦公。圖為2日清明連假首日墾丁大街湧進人潮。中央社記者郭芷瑄攝 109年4月3日

（中央社記者蘇思云台北5日電）富邦金控今天發布通知，員工如果連假有去國家旅遊景點者，無論是否有過夜，6日到17日採居家辦公，避免疫情擴散。

清明連假期間，中央流行疫情指揮中心為了避免疫情擴散，在4日使用「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則「國家級警報」，提醒民眾在11個景點區域，應與他人保持室內1.5公尺，及室外1公尺以上的社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

這11個熱門景點包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港以及旗山老街、雲林北港朝天宮。

富邦金控表示，政府在4日對連假期間出遊人潮可能造成的防疫破口提出全國警示，富邦金控為了確保客戶與員工健康，因此在今天下午對內宣布，員工或同住親友如果曾在清明連假期間，曾前往政府細胞告警簡訊所提到的11個熱門風景區與景點者，無論是否有過夜，在6日到17日都改為居家辦公。

富邦金控表示，會立即調查員工假期旅遊足跡，完成未來居家辦公通知與人力部署，居家辦公都不會扣個人年假，視為正常上班，所有服務也會正常進行。

根據富邦人壽員工表示，主管在今天下午5時發布訊息在工作群組，並請符合「在家辦公」資格的人員，回報給單位。（編輯：林興盟）1090405