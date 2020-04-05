更多編輯台推薦新聞：
神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利
生活

神父呂若瑟5天募款千萬 8旬賣菜嬤捐所得援義大利

影片／恐龍時期雨林覆蓋南極 新研究供暖化評估
科技

影片／恐龍時期雨林覆蓋南極 新研究供暖化評估

電子追蹤資訊全都露 引發防疫與隱私權兩難論戰
科技

電子追蹤資訊全都露 引發防疫與隱私權兩難論戰

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑
國際

台灣武漢肺炎防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
武漢肺炎疫情10/100

武漢肺炎／富邦金員工連假遊墾丁等11景點 6至17日居家辦公

最新更新：2020/04/05 22:21
富邦金控5日發布通知，員工如果連假有去11個熱門景點者，6日到17日採居家辦公。圖為2日清明連假首日墾丁大街湧進人潮。中央社記者郭芷瑄攝　109年4月3日
富邦金控5日發布通知，員工如果連假有去11個熱門景點者，6日到17日採居家辦公。圖為2日清明連假首日墾丁大街湧進人潮。中央社記者郭芷瑄攝　109年4月3日

（中央社記者蘇思云台北5日電）富邦金控今天發布通知，員工如果連假有去國家旅遊景點者，無論是否有過夜，6日到17日採居家辦公，避免疫情擴散。

防疫資訊

清明連假期間，中央流行疫情指揮中心為了避免疫情擴散，在4日使用「災防告警細胞廣播傳染病警示訊息發送系統」發送2則「國家級警報」，提醒民眾在11個景點區域，應與他人保持室內1.5公尺，及室外1公尺以上的社交距離，若無法保持社交距離，則應配戴口罩，保護自己及他人。

這11個熱門景點包括屏東縣南州鄉以南（包括墾丁觀光景點）、阿里山森林遊樂區、花蓮東大門夜市、嘉義文化路、台南關子嶺、虎頭埤、烏山頭水庫、湖境度假會館、高雄興達港以及旗山老街、雲林北港朝天宮。

富邦金控表示，政府在4日對連假期間出遊人潮可能造成的防疫破口提出全國警示，富邦金控為了確保客戶與員工健康，因此在今天下午對內宣布，員工或同住親友如果曾在清明連假期間，曾前往政府細胞告警簡訊所提到的11個熱門風景區與景點者，無論是否有過夜，在6日到17日都改為居家辦公。

富邦金控表示，會立即調查員工假期旅遊足跡，完成未來居家辦公通知與人力部署，居家辦公都不會扣個人年假，視為正常上班，所有服務也會正常進行。

根據富邦人壽員工表示，主管在今天下午5時發布訊息在工作群組，並請符合「在家辦公」資格的人員，回報給單位。（編輯：林興盟）1090405

延伸閱讀
因應五一連假 指揮中心：擬夜市景點流量管制陳時中：別去人擠人 出門者務必戴口罩芭芭拉史翠珊讚防疫 蔡總統轉推：台灣樂意分享經驗台灣防疫全球矚目 德法美日義英等14國媒體借鑑
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報