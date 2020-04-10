空軍和中科院實彈射擊 中國海調船再現蹤

台東9日晚上傳出巨大聲響，並且有民眾在海邊拍下火球，引起民眾騷動，海巡署晚間證實是中科院的火砲射擊。（照片陳姓網友拍攝）中央社記者盧太城台東傳真 109年4月9日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）空軍和中科院3、4月在台東外海實施火砲和飛彈射擊，台東外海砲聲轟響，中國的海洋調查船也出現在附近海域。

空軍司令部從3月開始進行戰機年度的對空、對海實彈射擊，4月申請的空域、海域有4月1日、6日至10日、13日至17日、20日至24日、27日至30日總計20天，每日射擊時間是上午7時至下午1時及下午2時至5時，管制的空域和海域在蘭嶼外海。

另外，國家中山科學研究院這個月1日、7日至10日、14日至17日也有火砲試射與UAS（無人飛機）偵照，火砲射擊範圍從九鵬基地往台東外海，每日上午9時至11時30分及下午1時30分至4時。4月9日、10日、13日、14日是夜間火砲試射，管制時間晚上7時40分至8時45分，射擊高度無限，研判是飛彈試射。

台東市和大武海邊昨晚、今天清晨都能聽到火砲聲響，幸運的民眾還看到火砲從海面凌空而上的畫面。

中科院火砲試射和空軍射擊演練期間，中國海調船也出現在管制區域附近，海軍雷達3月31日偵測到海調船停留在花蓮海域，這2天則在雷達螢幕消失，軍方人員研判，海調船可能退到雷達偵測範圍外。

過去只要台灣有類似漢光演習等重要演訓，中國海調船的「向陽紅」系列就會出現在台灣外海，甚至在蘭嶼島上就能目睹船隻。海巡單位靠近盤查時，對方都表示只是單純的水文研究，只要未侵入台灣海域，海巡緝私艇只能跟在附近，不能驅離。（編輯：唐聲揚）1090410