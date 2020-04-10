緊接共機後 美RC-135U電偵機現蹤台灣南部海域

（中央社記者陳韻聿台北10日電）國防部上午剛公布偵獲共軍轟6、殲11等型機於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，根據「飛機守望」，一架美軍RC-135U電偵機近中午現蹤台灣南部海域執行任務，是3月底以來第6次。

根據專門追蹤飛機動向的推特（Twitter）「飛機守望（Aircraft Spots）」，美軍一架RC-135U電子偵察機今天近午時現蹤台灣南部海域；國防部發言人史順文少將表示，台海周邊海空域情況，國軍都全程掌握。

國防部今天透過新聞稿指出，上午偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，循原航路返回駐地，國軍空中偵巡戰機全程掌握應處。根據國防部公開披露的訊息，今天是今年以來，共機第6度現蹤台灣鄰近海域。

美軍方面，根據國防部、Aircraft Spots公開揭露的訊息，今天是3月25日以來，美軍第6度在台灣周邊飛行。

其中，第一次為3月25日的EP-3E白羊座電子偵察機；第二次為3月26日B-52同溫層堡壘轟炸機、KC-135同溫層加油機；第三次為3月27日的B-52轟炸機、RC-135U電子偵察機；第四次為3月31日的P-3C獵戶座反潛機；第五次則是4月8日的RC-135U電偵機。

戰略學者蘇紫雲指出，美軍RC-135U電偵機今天現蹤台灣南部巴士海峽及南海一帶，執行電子情報偵察任務，研判主要目的為監控共軍是否有異常活動，以作戰略預警之用，並避免共軍採取軍事冒險行動。（編輯：蘇志宗）1090410