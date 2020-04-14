台商不配合居家檢疫拒繳100萬罰鍰 查封不動產限制出境

盧姓男台商3月9日從廈門回台，自松山機場入境時不配合填寫資料，機場檢疫官協助他入住旅館，盧男不配合居家檢疫，赴高雄欲搭機離台遭攔送集中檢疫所，成為北巿首名遭罰新台幣100萬元者。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北14日電）盧姓台商3月返台，不配合居家檢疫，赴高雄欲搭機離台遭攔截後，被送往集中檢疫所，成為北巿首名遭罰100萬元者。行政執行署今天說，因他拒繳錢，對他限制出境並查封不動產。

法務部行政執行署台北分署表示，盧姓男台商3月9日從廈門回台，解除居家檢疫日期為3月24日，但他自松山機場入境時不配合填寫資料，機場檢疫官協助他入住旅館，未料，民政及警政人員於當天親訪旅館發現他根本沒入住，經警政單位協尋，後來，在高雄國際機場查獲他欲搭乘班機出境，當場攔截後，將他強制送往高雄檢疫所安置。

台北巿衛生局於3月16日認定盧男無視居家檢疫規定及未依指定住所進行檢疫，依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等規定，裁處100萬元，並限文到15日繳清，因他逾期未繳，案件移送台北分署執行。

台北分署調查盧男的財產及行蹤，發現他近年來出入境頻繁，人雖然在國內，竟設籍於北巿信義區戶政事務所，有逃匿之虞；為避免他趁隙出境，使後續執行程序難以進行，今天發函通知移民署等相關機關，對盧男限制出境，也查封他名下、9筆位於台南市關廟區等地的土地，以進行後續拍賣程序。

此外，盧男欲從高雄國際機場搭機出境時遭攔截，涉恐嚇防疫計程車司機與員警，高雄地檢署日前依妨害公務等罪嫌起訴。（編輯：李亨山）1090414