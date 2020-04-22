敦睦染疫新增岳飛艦2例發燒 三艦均有發燒案例

（中央社記者游凱翔台北22日電）敦睦艦隊成員確診武漢肺炎，防疫作為引外界議論。國防部今天晚間再公布三艦航行期間發燒數據，除日前公布的磐石艦5例，今天公布的康定艦1例，晚間再新增岳飛艦2例。

中央疫情指揮中心今天更新，海軍敦睦艦隊28名成員確診武漢肺炎，海軍防疫作為引起外界質疑。

國防部晚間發布新聞稿表示，有關敦睦艦隊三艘軍艦就診紀錄，依疫情程度，優先就磐石軍艦進行清查，便以新聞稿說明，隨後再就康定軍艦、岳飛軍艦依序清查，並無所謂隱匿、改口情事。

經清查，原磐石艦148人、就診次數226次外（5例發燒）；另康定軍艦共有22人、就診次數25人次（發燒1、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適3、暈船1、外科10、皮膚6、其它2）；岳飛艦共有15人、就診次數16人次（發燒2、上呼吸道1、頭痛1、腸胃不適4、外科3、皮膚4、其它1）。以上三艘軍艦共有185人就診、就診次數共計267人次。

國防部也強調，遠航訓練原規劃敦睦4個國家，考量國際疫情影響，立即變更行程，僅靠泊帛琉共和國一處，其餘均按計畫航線抵特定海域執行各項軍事訓練，並未靠泊其他任何國家或地點。

國防部也說，有關敦睦支隊支隊長陳道輝少將，於今天上午接受立法委員電話詢問時表示，遠訓期間針對5人發燒症狀，僅回報1人、4人未回報。但經國防部逐一清查，支隊遠訓期間每日向艦指部傳送的安全回報表，確認均無有任何人員發燒紀錄。

國防部強調，有關陳道輝說法，將就相關調查資料與當事人進一步釐清。

此外，國防部指出，為了使國人了解此案調查進度，澄清錯誤資訊，以化解疑慮，爭取國人支持國軍，將自明天起，每天由國防部召開「海軍敦睦支隊遠訓染疫調查進度說明」記者會。（編輯：蘇龍麒）1090422