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北市首批7+7方案採檢638人 2人陽性確診

2021/12/21 23:18（12/22 07:49 更新）
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春節檢疫7+7方案14日上路，台北市衛生局表示，20日共採檢638人，其中2人為陽性確診，皆已收治醫院隔離治療。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
春節檢疫7+7方案14日上路，台北市衛生局表示，20日共採檢638人，其中2人為陽性確診，皆已收治醫院隔離治療。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳昱婷台北21日電）春節檢疫7+7方案14日上路，首批民眾昨天進行離開防疫旅館前採檢。台北市衛生局今天表示，昨天共採檢638人，其中2人為陽性確診，皆已收治醫院隔離治療。

春節返台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）檢疫7+7方案14日上路，國外入境旅客若完整接種2劑疫苗滿14天，可選擇入住防疫旅館7天後，7天返家加強版居家檢疫，7天自主健康管理。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，首批選擇7+7方案的旅客昨天進行離開防疫旅館前的採檢，共採檢638人，其中636人為陰性，另2人陽性確診，已收治於醫院隔離治療。

衛生局表示，這2人尚未有案號，詳細狀況需等中央明天進一步說明。

衛生局指出，配合春節檢疫專案，台北市會安排行動篩檢巴士至防疫旅館或檢疫所進行檢疫期滿前採檢，篩檢巴士訂有清消作業標準流程，須篩檢者從防疫旅館到篩檢巴士的通道會確實圍起，避免民眾誤入，巴士上也會標示「行動篩檢巴士」字樣。（編輯：林治平）1101221

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