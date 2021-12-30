元旦連假前夕 國5南向石碇至坪林車速20多公里

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元旦3天連假將展開，根據高公局即時路況資訊，30日下午國5南向石碇到坪林車速一度只有27公里，高公局預測國道部分路段恐越晚越塞，國5南向壅塞情形可能會持續到深夜。圖為往國5宜蘭方向車輛晚間大排長龍。中央社記者張皓安攝 110年12月30日

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（中央社記者汪淑芬台北30日電）明天起有3天元旦連續假期，高速公路局觀測，今天近中午，國道5號南向車流量大增，午後石碇到坪林壅塞，車速只有時速20多公里。

根據高公局即時路況資訊，今天下午3時20分，國5南向石碇到坪林車速只有時速27公里，坪林至頭城雙向車流也很大，北向車速42公里，南向車速44公里。

下午3時20分，其他國道路段也有局部塞車，國道3號南向安坑到中和，車速40公里以下；國道1號南向后里至台中系統，車速20公里以下。

高公局預測，近傍晚時剛好逢下班時間，國道塞車會更明顯，國1及國3部分路段可能到晚間10時後才紓解，國5南向壅塞情形可能會持續到深夜。（編輯：陳政偉）1101230