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疫情10/300

桃園機場停車場清潔員接觸者採檢 無新增確診者

2022/1/4 22:01（1/4 22:18 更新）
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桃園機場防疫車輛停車場1名女清潔員確診，4日上午召回防疫計程車司機篩檢，司機們排隊領取篩檢空瓶等器具，相關採檢作業中午已完成。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日
桃園機場防疫車輛停車場1名女清潔員確診，4日上午召回防疫計程車司機篩檢，司機們排隊領取篩檢空瓶等器具，相關採檢作業中午已完成。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年1月4日
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）桃園機場出現包含清潔員及防疫計程車司機等4名COVID-19確診者，其中停車場廁所清潔員接觸者最新採檢結果出爐，25人已完成採檢，除今天公布2名染疫清潔員以外，並未再新增其他確診者。

中央流行疫情指揮中心昨晚公布新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，為桃園機場停車場廁所清潔員（案17230），Ct值11，1月2日開始出現喉嚨痛、發燒等症狀，跨年期間曾到桃園中壢忠貞市場擺攤。

據初步病毒基因定序，案17230感染Omicron變異株。指揮中心最新說明，有關案17230職場接觸者共25人，包含6名職場接觸者、共同搭乘通勤交通車的19名乘客及司機，已於今天傍晚全數採檢完畢，除2名陽性（案17238、案17239），其餘23人為陰性。

指揮中心今天晚間已將這一起機場染疫案定調為群聚事件，成立前進指揮所，進行跨單位溝通協調，並評估各單位現場作業風險，提出相關改善計畫，針對14天內有症狀高風險旅客的入境動線，重新釐清評估風險，快速進行相關篩檢，降低傳播可能性。（編輯：張雅淨）1110104

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