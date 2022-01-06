早安世界》桃機群聚案累計8人確診 防疫司機染Omicron
桃園機場群聚累計8人確診 防疫計程車司機染Omicron
中央流行疫情指揮中心5日先後公布桃園機場群聚再新增4名確診者，皆為承包機場清潔工作的信實公司夜班員工，航廈夜班清潔人員共93人已全數送集中檢疫所隔離。這起群聚案累計8名確診者包括7名清潔人員與1名防疫計程車司機，後者確定感染Omicron變異株，指揮中心表示，這名個案曾載過2名確診旅客，其中1人已定序為Omicron變異株，將比對病毒基因序列。指揮中心也宣布加強機場內人員及防疫計程車隊採檢，包括桃機、松山及小港機場同步配合；另提供防疫計程車司機隔離衣升級裝備。桃園市政府也公布染疫者足跡，其中1人連續5天到金嗓歌友會唱歌，曾到中北黃昏市場等地，並曾搭乘客運班車。（看完整報導）
北市防疫旅館確定為Delta群聚案 隔間縫隙列可能傳染途徑
台北市2日發生的防疫旅館COVID-19群聚事件先後驗出2人確診，案16941與案17181兩人均住在旅館3樓、房間比鄰且入住時間重疊，據5日公布的最新基因定序結果，兩人均確定感染Delta變異株。防疫指揮官陳時中推斷最可能是案16941傳染給案17181，因此將案17181由境外移入改判本土。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明2大可能傳染源，包括天花板隔間縫隙使各房空氣互流通，及2名染疫個案同時開門取餐，都是可能傳播途徑。此外，衛福部疾管署表示，公費流感疫苗剩餘約49萬劑，自6日起將全面開放年滿6個月以上、尚未接種者施打，全國約3700多家合約院所可提供接種服務。（看完整報導）
歡迎設立台灣代表處 立陶宛外交部：決心堅定不移
立陶宛總統瑙塞達4日受訪時指立國同意台灣以「台灣」名義開設代表處是個「錯誤」之後，立陶宛外交部長發言人5日告訴中央社，立陶宛政府歡迎台灣設立「台灣代表處」，此一決定「堅定不移」，且立陶宛與台灣人民因共享價值觀及奠基於創新的開放有活力社會而親近，立陶宛政府期待與台灣發展商務、科學、技術與文化關係，也期待兩國人民有更多接觸。立陶宛國會議長希米利特也對瑙塞達的發言表示不認同，並質疑他為何等到中國施加政經壓力後才批評這項決策。另外，台灣駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台灣國發會將設立2億美元的「台灣中東歐投資基金」投資立陶宛產業，初步規劃以科技領域產業優先。（看完整報導）
外資續買新台幣交易爆量 兌美元日圓匯率創20餘年紀錄
台股續處高檔，雖然5日開高走低，但外資持續匯入，激勵新台幣匯價走高，5日對美元收在27.621元，升2.1分，飆上逾24年半新高紀錄，由於美元買盤湧現，台北及元太外匯市場總成交金額放大至20.71億美元。另外，新台幣強勁上漲，讓日圓現鈔匯價進一步承受下行壓力，根據台銀最新牌告匯率，日圓兌新台幣匯價一度下探0.2408元；若以交叉匯率來看，日圓已創下近23年來最便宜的紀錄。（看完整報導）
2021外資淨匯入破200億美元創12年新高 12月外匯存底寫3高紀錄
外資湧入台灣，2021全年外資加陸資累計淨匯入金額高達210.51億美元，折合約新台幣5814.5億元，創近12年新高點；累計外資淨匯入餘額達2295.96億美元水位，也續創史上新高。另外，中央銀行5日公布2021年12月外匯存底統計寫下3項新高紀錄，包括外匯存底金額達5484.08億美元、外資持有新台幣資產共折計7545億美元以及這個金額相當於外匯存底的比例達138%。（看完整報導）
國鼎COVID-19新藥二期解盲28天康復率100% 4月申請美國EUA
國鼎生技COVID-19研發中新藥Antroquinonol於美國、秘魯及阿根廷進行人體二期臨床試驗，主要指標5日解盲達標，試驗結果在第14天用藥組的患者康復率是97.9%；用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。國鼎董事長劉勝勇表示，最快4月向美國FDA遞件申請緊急使用授權（EUA）；並同時規劃三期臨床收案擴大到韓國、新加坡、歐洲等至少50個多國中心，除了住院病患試驗外，也將擴大未住院及突破性感染的病患試驗。（看完整報導）
影片／即刻救援市場抱卵母蟹 前公視董事長買下野放
前公視董事長鄭同僚是澎湖人，一向關心海洋生態，他5日貼文說，清晨到馬公漁市看到不少抱卵母蟹，便把所有活的抱卵母蟹買下，衝到超商買美工刀，幫母蟹鬆綁，再摸黑開車送到適合他們生長的海邊野放。為了讓螃蟹能持續繁衍，他說，漁業署最近將開會討論修法，希望全面禁止捕抓抱卵母蟹。他期待修法後，一大籃抱卵母蟹的鏡頭永遠不會再在市場上出現。（看完整報導）
北韓疑發射彈道飛彈今年首次武力示威 日相岸田文雄：非常遺憾
南韓合同參謀本部5日表示，北韓於東部海域發射不明飛行物體。由於正值北韓軍方冬季訓練期間，外界推測為彈道飛彈。這是平壤當局今年首次進行武力示威，與去年10月19日最近一次發射潛射彈道飛彈間隔78天。日本政府研判該飛彈已落入日本專屬經濟海域（EEZ）外側，日本首相岸田文雄對北韓發射飛彈表達「非常遺憾」。（看完整報導）
加拿大宣布8852億和解協議 賠償遭迫害原住民兒童、改善制度
加拿大人權法庭一再發現兒童與家庭服務機構歧視原住民兒童，部分原因是保留地資金不足，導致原住民兒童被帶離家庭或保留地以換取相關協助。為補償被迫與父母拆散並安置於兒福系統的原住民兒童，並且改革兒福制度，加拿大4日宣布兩項總金額400億加元（約新台幣8852億元）的賠償協議，如果順利和解，金額將創下加國史上這類訴訟的新高。（看完整報導）
喬科維奇未接種欲打澳網引發爭議 癥結在醫療豁免機制
網球每年首場大滿貫賽澳洲公開賽（Australian Open）17日即將開打，所有參賽者都須接種COVID-19疫苗，或取得由獨立專家小組簽發的醫療豁免。已拿下9座澳網冠軍盃的塞爾維亞網球天王喬科維奇曾表明不想接種COVID-19疫苗，而澳網主辦單位4日宣布喬科維奇可憑醫療豁免參賽後，引發許多質疑和批評，連澳洲總理莫里森也表態反對。有興趣的讀者可以看這篇解釋性報導，弄清楚醫療豁免這個關鍵問題。（看完整報導）
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