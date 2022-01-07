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COVID-19疫苗5/300

桃機確診個案皆突破性感染 陳時中籲盡快接種第3劑疫苗

2022/1/7 16:28（1/7 18:06 更新）
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桃園機場相關確診個案共12例，指揮中心發言人莊人祥表示，12例都打滿2劑疫苗、全是突破性感染；指揮官陳時中則呼籲全民盡快接種第3劑疫苗。（示意圖／中央社檔案照片）
桃園機場相關確診個案共12例，指揮中心發言人莊人祥表示，12例都打滿2劑疫苗、全是突破性感染；指揮官陳時中則呼籲全民盡快接種第3劑疫苗。（示意圖／中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、江慧珺台北7日電）桃園機場相關確診個案共12例，其中11例為群聚感染。指揮中心發言人莊人祥表示，12例都打滿2劑疫苗、全是突破性感染；指揮官陳時中則呼籲全民盡快接種第3劑疫苗。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚疫情燒進金嗓歌友會，累計11人確診，已知3人檢出Omicron變異株；另有1名機場防疫計程車司機雖然也檢出Omicron，但因病毒序列不同，研判為不同感染源。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，這12名確診者均為突破性感染，其中7人打莫德納疫苗、3人打AZ疫苗、2人打BNT疫苗。

因應Omicron疫情，指揮中心也宣布即起第3劑疫苗間隔縮短至12週，以加強保護力。

指揮中心指揮官陳時中表示，除了國內出現Omicron本土病例，全球疫情也相當嚴重，過去3天每天平均新增240萬至250萬例確診病例，疫情可能已處於高峰期，若真如此，全球未來疫情可能持續下降，國內防疫壓力可望減輕。

不過，陳時中仍強調打疫苗重要性，呼籲民眾盡快把第3劑疫苗打好打滿。（編輯：謝雅竹）1110107

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