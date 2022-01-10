長榮2機師確診 指揮中心：未進入社區

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指揮中心10日表示，長榮航空新增2名機師確診，個案都是在檢疫期間採檢確診，並未進入社區。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、江慧珺台北10日電）長榮航空又新增2名機師確診，指揮中心今天證實，個案皆為突破性感染，於檢疫期間採檢確診，並未進入社區，是自去年8月以來累積第14例國籍航空機師染疫。

長榮航空股份有限公司美國線2名機師確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），屬突破性感染，2名飛美國洛杉磯航線機師返台後於居家隔離期間採檢確診。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中說明，上述2名長榮航空機師已陸續於昨天及今天公布。

今天新增的案17485就是長榮航空機師，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，案17485為本國籍40多歲男性，已完整接種2劑AZ疫苗，去年12月初施打莫德納疫苗，作為第3劑追加劑型。

羅一鈞進一步說明，案17485這次的任務為直飛美國，1月8日返台進行「5+9」檢疫，在防疫旅宿檢疫期間出現發燒狀況，個案主動回報，經檢驗確診，Ct值為17.3。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，自1月12日凌晨0時起，將南非等10國自Omicron重點高風險國家名單移除，入境者可選擇入住防疫旅宿或自費集中檢疫所，完成14天檢疫。指揮中心指揮官陳時中說明，上述10國自重點高風險國家名單移除後，入境可依規定選擇「10+4」、「7+7」春節檢疫方案。

近期美國境外移入占確診病例大宗，媒體詢問，中央是否規劃將美國防疫規範加嚴，甚至停飛航班，陳時中表示，現階段全世界入境檢疫標準已經提高至最嚴格規定，「停飛航班是不得了的事」，中國疫情最嚴重時，也僅停飛部分航點。

陳時中說，若疫情非常嚴重，當然有必須停航，但現階段Omicron個案以輕症為主，如此強烈動作是不必要的，將航班停止，將影響返台民眾群益，停飛涉及限制國人遷徙自由並非小事。落實機邊檢驗，就可以對保護社區有非常好的效果。（編輯：李錫璋）1110110