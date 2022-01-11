台彩春節加碼8.8億 大樂透連開15天增360組百萬獎

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（中央社記者吳佳蓉台北11日電）台彩春節加碼內容揭曉，重頭戲大樂透頭獎將從1月28日起連開15天，創史上最長，並增開360組獎金百萬「春節大紅包」；威力彩、賓果賓果也將加碼，總加碼金上看新台幣8.8億元，為近5年新高。

台灣彩券公司今天舉辦「111年春節加碼暨刮刮樂新品宣告記者會」，台彩董事暨發言人黃志宜現場宣布，今年農曆春節，大樂透、威力彩、BINGO BINGO賓果賓果3款遊戲，加碼金合計8.8億元，創近5年新高。

黃志宜表示，最受彩迷期待的大樂透加碼共分兩部分，第一，從1月28日起至2月11日，頭獎連續15日天天開，天數超越2021年的13天，創史上最長，即使不是例行開獎的週二、週五，每天都有中頭獎機會。第二，1月28日至2月1日間，會加開360組100萬元「春節大紅包」獎項。

至於大樂透「春節大紅包」玩法，黃志宜說明，加碼期間，大樂透除頭獎外，會另外增開9個號碼，對中其中6個號碼就中獎，每組獎金100萬元，若有兩注以上同時對中同一組獎號，則獎金均分。

若至2月1日止，360組加碼獎仍未全送出，將繼續增開，直到全部組數送完或至2月15日元宵節止。

此外，「BINGO BINGO賓果賓果」將從1月22日至2月6日，連續16天加碼，「基本玩法」1至6星9個獎項獎金全部加碼，「猜大小」及「猜單雙」玩法獎金倍數，都由6倍提高為7倍。

至於威力彩，黃志宜指出，將採機動加碼，在1月24日至3月24日間，只要威力彩頭獎累計金額低於3億元，當期頭獎台彩將額外加碼2億元，快速墊高頭獎金額；活動期間僅機動加碼1次。

台彩今天也一口氣推出6款新春應景刮刮樂，包含睽違兩年再次發行的「1200萬大吉利」，每張售價1000元，中獎率達70%，有5個頭獎1200萬元，150個二獎100萬元，頭獎、二獎獎項個數均創歷年最多。

黃志宜表示，合計今天上市6款刮刮樂總獎項超過1480萬個，總獎金達82億元。（編輯：楊蘭軒）1110111