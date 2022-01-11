更多編輯台推薦新聞：
Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看
生活

Omicron本土確診 北北基桃竹宜停止探病 全台防疫措施一次看

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑
科技

美國57歲男子接受豬心移植 動物器官移植人類里程碑

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢
生活

Omicron症狀似感冒 詹長權籲看病買藥前先篩檢

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市公布確診護理師與男友足跡 曾搭捷運、赴中山區居酒屋
首頁 / 重點新聞
疫情
新聞專題
疫情16/300

美國單日確診135萬人創新高 波蘭病歿破10萬

2022/1/11 16:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）根據路透社統計，美國10日通報新增至少135萬人確診，單日新增確診數創下全球新高。波蘭的病歿人數則累計突破10萬人，疫情持續升溫。

除確診數暴增外，美國單日平均病歿人數也從近幾天的1400人，增加到1700人。

紐約市政府在推特（Twitter）發文說，由於為數龐大的市府員工請病假，3條地鐵線暫停服務。不只公家單位，企業讓員工重返辦公室上班的計畫也被打亂。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms延後開放辦公室，並強制規定要回公司上班的員工，必須接種追加劑。

在歐洲，法國10日與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的住院人數增加767人，來到2萬2749人，是去年4月以來最大增幅。

波蘭的衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）11日宣布，波蘭的COVID-19病歿人數突破10萬人。

法新社報導，尼澤斯基告訴新聞頻道TVN24：「這又是令人悲傷的一天，但今天尤其如此，因為我們的病歿人數已經突破10萬。」

他表示，最新回報493人病故，使得波蘭累計有10萬254人死於疫情，目前還有1萬8000人住院。

根據法新社取得最新數據，波蘭過去14天回報的死亡率為10萬分之14.31，是全球第6高，排在千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）、摩爾多瓦共和國（Moldova）、喬治亞、匈牙利和聖馬利諾共和國（San Marino）之後。

波蘭鄰國德國的死亡率為10萬分之4.31，排在第26位。

波蘭目前僅有63%成人完成疫苗接種，在歐盟國家當中位於後段班。（譯者：戴雅真/核稿：曹宇帆）1110111

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀