美國單日確診135萬人創新高 波蘭病歿破10萬

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）根據路透社統計，美國10日通報新增至少135萬人確診，單日新增確診數創下全球新高。波蘭的病歿人數則累計突破10萬人，疫情持續升溫。

除確診數暴增外，美國單日平均病歿人數也從近幾天的1400人，增加到1700人。

紐約市政府在推特（Twitter）發文說，由於為數龐大的市府員工請病假，3條地鐵線暫停服務。不只公家單位，企業讓員工重返辦公室上班的計畫也被打亂。

社群媒體臉書（Facebook）母公司Meta Platforms延後開放辦公室，並強制規定要回公司上班的員工，必須接種追加劑。

在歐洲，法國10日與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關的住院人數增加767人，來到2萬2749人，是去年4月以來最大增幅。

波蘭的衛生部長尼澤斯基（Adam Niedzielski）11日宣布，波蘭的COVID-19病歿人數突破10萬人。

法新社報導，尼澤斯基告訴新聞頻道TVN24：「這又是令人悲傷的一天，但今天尤其如此，因為我們的病歿人數已經突破10萬。」

他表示，最新回報493人病故，使得波蘭累計有10萬254人死於疫情，目前還有1萬8000人住院。

根據法新社取得最新數據，波蘭過去14天回報的死亡率為10萬分之14.31，是全球第6高，排在千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）、摩爾多瓦共和國（Moldova）、喬治亞、匈牙利和聖馬利諾共和國（San Marino）之後。

波蘭鄰國德國的死亡率為10萬分之4.31，排在第26位。

波蘭目前僅有63%成人完成疫苗接種，在歐盟國家當中位於後段班。（譯者：戴雅真/核稿：曹宇帆）1110111