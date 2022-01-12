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新冠病毒暴露空氣5分鐘失大部分感染力 英專家：戴口罩非常有效
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新北等9縣市低溫特報 今晚至明晨可能下探10度

2022/1/12 19:10（1/12 19:53 更新）
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氣象局表示，12日台北氣象站清晨測得攝氏12度低溫，達強烈大陸冷氣團標準，是入冬以來氣象局測到的最低溫。中央社記者郭日曉攝 111年1月12日
氣象局表示，12日台北氣象站清晨測得攝氏12度低溫，達強烈大陸冷氣團標準，是入冬以來氣象局測到的最低溫。中央社記者郭日曉攝 111年1月12日
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（中央社記者張雄風台北12日電）氣象局表示，今天台北氣象站清晨測得攝氏12度低溫，達強烈大陸冷氣團標準，是入冬以來氣象局測到的最低溫；氣象局針對新北等9縣市發布低溫特報，今晚至明天上午氣溫可能探10度以下。

中央氣象局更新低溫特報，今天至14日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今天傍晚至明天上午，新北及基隆局部地區可能有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生；新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義縣市及金門局部地區可能有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，今天清晨5時54分，台北市氣象站低溫12度，確定這波冷空氣達強烈大陸冷氣團強度（氣象局定義為台北市氣溫介於10至12度間），也是這個冬天（去年12月到今年2月）截至目前為止氣象局測得最低的溫度。

林定宜指出，明天台南以北若水氣少，輻射冷卻影響強，部分地區仍有機會出現9度左右的低溫。

林定宜表示，明天至14日溫度還有約1度左右的上下波動，但低溫應該不至於會比今天更低；接下來要等到15、16日才會感覺回溫，預計週末北部低溫約14至16度，台北高溫則有機會回到20度以上，相較於今天台北市士林區最高溫也僅14度多，是比較有感。

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林定宜指出，由於前兩天水氣不如預期，降雨地區高度大多都在1000公尺以下，因此高山雖然溫度達到降雪標準，但水氣無法配合；接下來到14日都偏乾冷，要看見飄雪的機會不高。

林定宜提到，預計下一波鋒面及東北季風將在17日起增強，北部低溫約15度左右；北部、東半部及中南部山區會有局部短暫雨，一直到19日都在影響期間，但實際降雨區域仍需再觀察。（編輯：張雅淨）1110112

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）
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