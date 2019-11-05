國台辦再提對台26條 蘇貞昌：自己努力比較好

針對中國國台辦4日公布對台26條措施，行政院長蘇貞昌（左）5日到台中港參加濱海藝術廣場改善工程動土典禮，會前接受媒體聯訪表示，26條用台語念就是「打壓、抓牢」，台灣要有自己的空間，自己努力比較好，不要被中國糖衣裡面包裝的毒藥給上當。中央社記者蘇木春攝 108年11月5日

（中央社記者蘇木春台中5日電）針對中國國台辦4日公布對台26條措施，行政院長蘇貞昌今天說，26條用台語念就是「打壓、抓牢」，台灣要有自己的空間，自己努力比較好，不要被中國糖衣裡面包裝的毒藥給上當。

中國國台辦4日公布對台26條措施，包括台資企業可同等參與中國重大技術裝備、5G等投資建設共13條，其餘13條則是為台灣民眾在領事保護、文化體育等方面提供更多便利和支持。

蘇貞昌今天到台中港參加濱海藝術廣場改善工程動土典禮，會前接受媒體聯訪表示，「中國很妙耶」一方面在國際空間打壓台灣，一方面提出用領事館保護台灣人，一方面叫台商去投資，但是你看現在大陸的台商紛紛回來台灣，回流超過新台幣6200億元了，一方面說台灣的選手可以去中國發展，一方面連台灣的選手在國際比賽都一再被打壓。

蘇貞昌說，中國提出所謂26條，如果用台語唸唸看（「2」台語音近打壓；「6條」音近抓牢），就知道台灣人一聽就很不高興，就是「打壓、抓牢」，就是壓迫還抓牢，所以台灣人一聽就知道這是壞事情，大家要小心，台灣要有自己的空間，要自己努力比較好。

提到過去中國對台政策，蘇貞昌說，過去台商在中國所謂的惠台，都是口惠而實不至，常常利用完畢就是血本無歸，所以今天台灣反而從各個方面提供最好的環境，我們要自己有空間，否則就像中國答應香港一國兩制50年不變，你看香港多麼可憐，香港的年輕人多麼痛苦，記者採訪還被打傷，台灣一定要有自己的空間，不要被中國糖衣裡面包裝的毒藥給上當。（編輯：方沛清）1081105