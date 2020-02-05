更多編輯台推薦新聞：
口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比
生活

口罩掀搶購潮 亞洲各地貨量價格比一比

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看
生活

口罩實名制怎麼買？外國人也能買嗎？10大QA一次看

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握
國際

武漢肺炎 全球最新疫情一次掌握

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟
政治

專題／挾北市最高票進軍國會 高嘉瑜關注交通經濟

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
新聞專題
武漢肺炎疫情
中國武漢市2019年12月起爆發肺炎疫情，造成多人死亡，其病原體新型冠狀病毒與SARS及MERS屬同一家族。台灣也出現確診病例，疾管署籲民眾勿恐慌，勤洗手、出入公眾場所戴口罩、做好自主健康管理。
武漢肺炎疫情
新聞專題
武漢肺炎疫情9/100

福建男子確診武漢肺炎 曾參加宴會致4000餘人隔離

最新更新：2020/02/05 11:38
中國福建省晉江市一名男子1月下旬自武漢返鄉過節卻謊稱從菲律賓回來，未按規定居家隔離還到處跑攤。結果他被確診感染武漢肺炎，連累4000餘人被隔離。圖為福州民眾戴口罩出門防疫。（中新社提供）
中國福建省晉江市一名男子1月下旬自武漢返鄉過節卻謊稱從菲律賓回來，未按規定居家隔離還到處跑攤。結果他被確診感染武漢肺炎，連累4000餘人被隔離。圖為福州民眾戴口罩出門防疫。（中新社提供）

（中央社台北5日電）中國福建省晉江市一名男子1月下旬自武漢返鄉過節卻謊稱從菲律賓回來，未按規定居家隔離還到處跑攤。結果他被確診感染武漢肺炎，連累4000餘人被隔離，網傳其中包括10名台灣人。

新京報報導，2月2日，晉江市英林鎮通報一起感染新型冠狀病毒肺炎病例，一名男子自武漢返鄉卻謊稱菲律賓回來。期間該男子參加宴請，共計3000餘人參加。

防疫資訊

報導引述英林鎮洪姓村幹部指出，該男子所住村裡有進主（閩南習俗）舉辦宴請活動，當天席開300多桌。

英林鎮要求，該男子周邊桌就餐人員，居家醫學觀察14天，派專人測體溫。其他一般接觸者，居家醫學觀察14天，派專人電話隨訪。

此外，該男子還參加東石鎮一場婚宴，近千人也被要求居家醫學觀察。除該男子外，還有7人確診感染新冠肺炎。

中國網路社群近日熱傳這名男子的誇張行徑，還封他為「晉江毒王」。

網傳文件顯示，這名男子住在晉江市英林鎮嘉排村，1月21日參加英林鎮大延宗祠的進主儀式，隔天參加該進主的晉祿宴請活動，席開347桌。根據宴請賓客登記表，其中還有「台灣嘉賓」10人。

據當地網友爆料，1月23日，這名男子身體出現不適，自己去藥店買藥吃，隔天又參加東石的一場喜宴與戶外村宴，連同進主宴請，涉及超過500桌。

1月28日，這名男子被確診感染武漢肺炎，他還傳染給家人親戚至少7人確診。嘉排村已經為此封村。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090205

延伸閱讀
超級傳播者成疫情焦點 專家稱未出現但密切關注武漢肺炎中國490死 湖北一天新增確診破3000武漢肺炎新北居家檢疫失聯3人 侯友宜：已出境武漢肺炎日本外海遊輪10人發病 3711人海上隔離武漢肺炎隔離中心鄰近社區 福建爆發警民衝突
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報